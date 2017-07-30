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30 июля 2017, 11:15 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Устюгов: При таких условиях, как у норвежцев, россияне стали бы лучшими в мире

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Сергей Устюгов восхитился условиями для занятия лыжными гонками в Норвегии.

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Сергей <span class=error>Устюгов</span> восхитился условиями для занятия лыжными гонками в Норвегии. Увеличить
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«Зимой в одном из интервью я сказал, что норвежцам должно быть стыдно проигрывать, особенно на домашних трассах. Я действительно так считаю. Я был на базе в Шушене и остался под сильным впечатлением от того, какие замечательные условия там созданы для лыжников. Если бы у нас в России были бы такие хорошие условия, то мы могли бы быть лучшими в мире», — приводит слова Устюгова NRK.
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