Устюгов: При таких условиях, как у норвежцев, россияне стали бы лучшими в мире
Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Сергей Устюгов восхитился условиями для занятия лыжными гонками в Норвегии.
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«Зимой в одном из интервью я сказал, что норвежцам должно быть стыдно проигрывать, особенно на домашних трассах. Я действительно так считаю. Я был на базе в Шушене и остался под сильным впечатлением от того, какие замечательные условия там созданы для лыжников. Если бы у нас в России были бы такие хорошие условия, то мы могли бы быть лучшими в мире», — приводит слова Устюгова NRK.
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