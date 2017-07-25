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25 июля 2017, 18:43 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Российская лыжница Юргайтис дисквалифицирована на 4 года за допинг

Федерация лыжных гонок России дисквалифицировала Ирину Юргайтис на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства.

Такое решение было принято ФЛГР на основании и в исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА. Наказание отсчитывается с 15 мая 2017 года.

Какое именно вещество было обнаружено в допинг-пробе Юргайтис, и когда был сдан положительный допинг-тест, не уточняется.

В активе 20-летней спортсменки нет громких успехов на всероссийских и международных соревнованиях.
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