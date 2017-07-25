Российская лыжница Юргайтис дисквалифицирована на 4 года за допинг
Федерация лыжных гонок России дисквалифицировала Ирину Юргайтис на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства.
Такое решение было принято ФЛГР на основании и в исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА. Наказание отсчитывается с 15 мая 2017 года.
Какое именно вещество было обнаружено в
В активе 20-летней спортсменки нет громких успехов на всероссийских и международных соревнованиях.
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