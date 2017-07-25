Российская лыжница Юргайтис дисквалифицирована на 4 года за допинг

Такое решение было принято ФЛГР на основании и в исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА. Наказание отсчитывается с 15 мая 2017 года.

Какое именно вещество было обнаружено в допинг-пробе Юргайтис, и когда был сдан положительный допинг-тест, не уточняется.

В активе 20-летней спортсменки нет громких успехов на всероссийских и международных соревнованиях.