Единственный отечественный победитель «Турне четырех трамплинов» Каменский ушел из жизни

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Каменский в 1956 году выиграл «Турне четырех трамплинов» — турнир с полувековой историей, являющийся престижным и очень популярным соревнованием на знаменитых аренах в Германии и Австрии. По сей день Каменский является единственным спортсменом в истории советских и российских прыжков с трамплина, которому покорилась победа на Турне.

На Олимпийских играх 1960 года в Скво-Вэлли Каменский стал четвертым, уступив третьему призеру 2,5 балла.

Он стал первым советским прыгуном, который стал призером чемпионата мира. В 1962 году он завоевал серебряную медаль в прыжках с 90-метрового трамплина на чемпионате в польском Закопане. Каменский являлся заслуженным мастером спорта СССР.