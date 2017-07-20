Лыжники верят в отмену санкций

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Чайковский готов к чемпионату мира

Лучшие силы отечественного биатлона интенсивно работают на подготовительных сборах. Мужская команда в составе Евгения Гараничева, Антона Бабикова, Максима Цветкова, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Юрия Шопина под руководством Рикко Гросса (в его штаб также входят Андрей Падин, Сергей Башкиров и Александр Попов) трудится в австрийском Обертиллахе, куда переехала после возвращения из немецкого Рупольдинга и непродолжительного отдыха.

Женскую часть сборной в грядущем сезоне будут тренировать Сергей Коновалов, Николай Загурский и известный специалист по лыжным гонкам, олимпийский чемпион Калгари-1988 Михаил Деветьяров, вернувшийся из Кореи, где тренировал спринтеров.

По словам главного в этой бригаде Коновалова, новый тренер, пришедший из другого вида спорта, позитивно влился в команду, не испытав никаких сложностей в коммуникации с коллегами и спортсменами.

При этом Владимира Королькевича, который был в штабе в 2013—2015 годах, а затем работал в Белоруссии, в женской команде не будет, объявил президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов.

Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Ирина Старых и Ирина Услугина готовятся в эстонском Отепя, где к ним присоединились пропустившие предыдущий сбор в словенской Поклюке Екатерина Юрлова и Ольга Подчуфарова. Здесь же в Отепя занимаются лидер мужской команды Антон Шипулин и Алексей Волков. Они по традиции работают по индивидуальному плану. Причем ранее Шипулин тренировался в Екатеринбурге с бывшим лыжником Иваном Алыповым.

2 4—27 августа на трассе центра по зимним видам спорта «Снежинка» в Чайковском состоится чемпионат мира по летнему биатлону. По словам министра спорта Пермского края Олега Глызина, регион уже готов принять международные соревнования.

«Все недочеты были устранены, — подчеркнул директор по соревнованиям Международного союза биатлонистов (IBU) Феликс Биттерлинг, слова которого приводит permkrai.ru. — Дистанция штрафного круга соответствует международному стандарту. На этом стадионе хорошо организованы фан-зоны вдоль трасс — близко к спортсменам».

На данный момент заявки на участие (дедлайн — 22 июля) подали 19 национальных команд.

В их числе — такие биатлонные державы, как Финляндия, Австрия, Италия, Словакия, Белоруссия и Украина.

Предполагается, что за Россию выступят маститые Шипулин и Волков, а также спортсмены из ближайшего резерва сборной и представители Пермского края Сергей Клячин и Валерия Васнецова. В программе ЧМ запланированы смешанная эстафета, спринты и пасьюты у мужчин и женщин.

Крюков почти вылечил спину

Шесть ведущих лыжников страны — Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова временно дисквалифицированы Международной федерацией (FIS) до 31 октября, однако продолжают готовиться к сезону, сохраняя надежду на допуск к участию в корейской Олимпиаде-2018.

По мнению президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, ждать снятия санкций раньше означенного срока не стоит.

Вместе с тем функционер уверена в невиновности своих спортсменов и надеется на положительное решение вопроса.

Члены сборной России этим летом поделены на пять групп. Группа дистанционщиков под руководством Олега Перевозчикова (самые известные атлеты — Вылегжанин, Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Дмитрия Япаров) набирают тренировочные объемы в немецком Оберхофе, условия которого (специально построенный тоннель) позволяют работать в июле на настоящем снегу.

Самая, пожалуй, звездная группа швейцарского специалиста Маркуса Крамера (к ней причислены и двукратный чемпион мира-2017 Сергей Устюгов, и олимпийский чемпион Сочи-2014 Легков, и медалист «Тур де Ски"-2015 Белов, и призеры Игр в Ванкувере-2010 в спринте Петухов и Алексей Панжинский, а также Петр Седов, Сергей Турышев, Наталья Матвеева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Юлия Чекалева) находится в норвежском Шушене.

В этой же стране, только в Лиллехаммере, готовятся на сборе девушки Данилы Акимова (Анастасия Доценко, Полина Кальсина и др.). В конце текущего месяца обе группы примут участие в лыжероллерном марафоне Blink.

«Мне 34 года, и я пустой после всего произошедшего, — цитирует Легкова пресс-служба Олимпийского комитета России. — Я тренировался каждый день после того, как отстранили. Возьму себя в руки и буду готовиться к Олимпиаде. Сделаю все по максимуму. Надежда всегда есть, она умирает последней.

Спринтерская группа Юрия Каминского (Глеб Ретивых и олимпийский чемпион Ванкувера, победитель ЧМ-2017 Никита Крюков), а также резервисты Юрия Бородавко (Александр Большунов, Иван Кириллов и др.) отправились в Отепя.

Как заявил «Р-Спорту» Каминский, Крюков практически преодолел проблемы со спиной, из-за которых пропустил часть прошлого сезона. Тренерский штаб понимает, как избежать рецидивов.

Прыгуны квартируют на «Русских горках»

В прыжках на лыжах с трамплина стартовал традиционный розыгрыш летнего Гран-при. В календаре запланированы восемь этапов, в том числе в Чайковском ( 8—10 сентября ). А первый состоялся в польской Висле. В личном турнире на трамплине К-120 заявленные от России Михаил Максимочкин и Михаил Назаров не преодолели квалификацию, Роман Трофимов не пробился во вторую попытку, показав 46-й результат, а Алексей Ромашов стал 26-м. В командных соревнованиях отечественная четверка напрыгала лишь на 11-ю строчку в итоговом протоколе.

Самый опытный российский прыгун, многократный призер этапов Кубка мира 37-летний Дмитрий Васильев по-прежнему в обойме, но тренируется сейчас в Чайковском по индивидуальному плану.

Основа сборной во главе с главной олимпийской надеждой Евгением Климовым собралась на комплексе «Русские горки» в Красной Поляне.

Здесь же разбили лагерь двоеборцы, что дало повод для гордости руководству профильной федерации.