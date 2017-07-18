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18 июля 2017, 19:59 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Сборная РФ по прыжкам на лыжах с трамплина пропустит один этап КМ из-за подготовки к ОИ

МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Женская сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина пропустит этап Кубка мира в австрийском Хинценбахе и проведет заключительный сбор перед Олимпийскими играми 2018 года в словенской Планице. Об этом ТАСС заявил тренер национальной команды Роман Керов.

Этап в Хинценбахе пройдет с 1 по 3 февраля.

«Последние этапы перед Олимпиадой у нас будут в Европе, туда мы планируем выехать 25 января и пробудем там неделю. До 19 января мы будем в Японии, когда последние квоты будут разыграны. Планируем пропустить этап Кубка мира в Хинценбахе. Проведем сбор в Планице, будем там тестировать новые комбинезоны и лыжи», — сказал Керов.

«Этап пропустят те, кто отберется на Олимпиаду. Три железных кандидатуры уже есть, четвертая пока отобралась, но у нас еще пять стартов летом и девять зимой, многое может измениться. Потом мы вылетим в Москву, получим экипировку и 5—6 февраля вылетим на Олимпиаду, чтобы устранить все проблемы с акклиматизацией», — добавил он.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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