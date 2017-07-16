Поляк Кубацкий победил на этапе летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина
МОСКВА, 16 июл —
Р-Спорт. Поляк Давид Кубацкий одержал победу на первом этапе летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина, который прошел в польской Висле.
Кубацкий в субботу показал результат 255,6 балла и на 3,4 балла опередил соотечественника Мацея Кота. Замкнул тройку призеров немец Карл Гайгер (251,5).
Россияне Алексей Ромашов (220,4) и Роман Трофимов (87,7) заняли 26-е и 46-е места соответственно.
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