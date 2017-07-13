Лидер сборной РФ по прыжкам на лыжах с трамплина Аввакумова начнет сезон 11 августа

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В завершившемся сезоне Аввакумова показала лучший результат среди россиянок, став девятой в общем зачете среди женщин в Кубке мира и показав 12-й результат на чемпионате мира в финском Лахти.

«Сейчас мы проводим сборы в Словении, уже прыгаем с трамплина. Здесь будем тренироваться до 16 июля. После этого с 24 июля мы будем готовиться в Чайковском, а 9 августа вылетаем в Куршевель, где пройдут первые соревнования», — рассказала Аввакумова.

«Прыжки даются хорошо, работаю с личным тренером. Все проблемы, которые были, тихонько решаем, сейчас уже есть улучшения и в качестве, и в красоте прыжка. В пятницу будем пробовать новый комбинезон и лыжи », — добавила она.

25-летняя спортсменка включена в состав женской команды для подготовки к Олимпийским играм 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.