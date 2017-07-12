Лидер сборной РФ по прыжкам на лыжах с трамплина Климов начнет сезон 25 августа в Японии
МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Этап летнего
Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в японской Хакубе, который пройдет с 25 по 27 августа, станет для лидера российской сборной Евгения Климова первым после перерыва. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Александр Арефьев.
По итогам Кубка мира — 2016/17 в мужском зачете Климов показал лучший среди россиян результат (17-е место). На чемпионате мира в финском Лахти 23-летний спортсмен стал 20-м на большом и 22-м на среднем трамплинах.
«Климов начнет выступления на этапе
По словам тренера, самый титулованный член национальной команды 37-летний Дмитрий Васильев начнет сезон 8 сентября на этапе летнего
Летний
«Лучшие получат шанс выступить на Кубке мира, это главная для них задача», — заключил специалист. По словам главного тренера национальной команды, после соревнований в польской Висле спортсмены присоединятся к остальной сборной, которая проводит сбор в Сочи.
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