Летающий лыжник Бояринцев стал 50-м на этапе летнего Континентального кубка

На трамплине К-100 две победы одержал представитель Польши Клеменс Муранка с результатами 284,7 и 253,6 балла соответственно.

Вторыми стали словенцы Миран Зупанчич (282,8) и Рок Юстин (242,3), третьими — словенец Бор Павловчич (281,4) и американец Кевин Бикнер (238,0).

Россиянин Владислав Бояринцев дважды занял 50-е место (116,0 и 94,7).