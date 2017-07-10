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10 июля 2017, 12:08 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Летающий лыжник Бояринцев стал 50-м на этапе летнего Континентального кубка

В Краньи (Словения) прошёл первый этап летнего Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина.

На трамплине К-100 две победы одержал представитель Польши Клеменс Муранка с результатами 284,7 и 253,6 балла соответственно.

Вторыми стали словенцы Миран Зупанчич (282,8) и Рок Юстин (242,3), третьими — словенец Бор Павловчич (281,4) и американец Кевин Бикнер (238,0).

Россиянин Владислав Бояринцев дважды занял 50-е место (116,0 и 94,7).

13—15 июля в Висле (Польша) пройдёт первый этап летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина.
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