В КНР открылся самый большой в мире крытый горнолыжный курорт
В китайском Харбине состоялась торжественная церемония открытия самого большого в мире крытого горнолыжного курорта. Уникальный комплекс объединил под одной крышей шесть горнолыжных трасс различной сложности.
Церемонию открытия курорта посетили чиновники муниципалитета Харбина. По словам администрации комплекса, новый горнолыжный курорт привлечет более 2 млн туристов из Китая и близлежащих стран. Ожидается, что курорт в Харбине станет популярнее всемирно известного Snowpark Ski Dubai, расположенного в ОАЭ, пишет «Жэньминь жибао».
Комплекс состоит из шести спусков, самый протяженный из которых достигает 500 метров, максимальный перепад высот составляет 80 метров. Одновременно в комплексе смогут разместиться около 3 тыс. туристов.
Помимо горнолыжных трасс на 10 тыс. кв. метров расположены катки, горки для тьюбингов, а также другие виды развлечений. Администрация комплекса отметила, что каток, расположенный на территории курорта, полностью соответствует международным стандартам, что позволяет организаторам проводить в Харбине соревнования международного уровня.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, председатель КНР Си Цзиньпин провел внеочередную встречу с организаторами зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине в 2022 г. Китайский лидер проинспектировал строящиеся объекты и призвал рационально планировать и расходовать бюджет.
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