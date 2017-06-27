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27 июня 2017, 18:42 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Елена Вяльбе: Решение по Легкову и другим лыжникам будет только в конце октября

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не уверена, что допуск РУСАДА к самостоятельным тестам ускорит принятие решения по российским спортсменам. Ранее CAS отклонил апелляцию шести лыжников из России о снятии запрета на их допуск к соревнованиям.

Президент Федерации лыжных гонок России (<span class=error>ФЛГР</span>) Елена <span class=error>Вяльбе</span> не уверена что допуск <span class=error>РУСАДА</span> к самостоятельным тестам ускорит принятие решения по российским спортсменам. Увеличить
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— Я думаю, что FIS оставит в силе вынесенное CAS решение до окончания срока, — сказала Вяльбе. — Сомневаюсь, что они раньше снимут с ребят санкции недопуска к соревнованиям. Мы в любом случае ждем результатов работы комиссии Освальда.

Уверена, что никто из спортсменов не причастны и никаких доказательств их вины нет. С надеждой верю в то, что все разрешится положительно. Конечно, жаль, что это будет только в конце октября.
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