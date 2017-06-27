Елена Вяльбе: Решение по Легкову и другим лыжникам будет только в конце октября

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— Я думаю, что FIS оставит в силе вынесенное CAS решение до окончания срока, — сказала Вяльбе. — Сомневаюсь, что они раньше снимут с ребят санкции недопуска к соревнованиям. Мы в любом случае ждем результатов работы комиссии Освальда.

Уверена, что никто из спортсменов не причастны и никаких доказательств их вины нет. С надеждой верю в то, что все разрешится положительно. Конечно, жаль, что это будет только в конце октября.