Бывший футболист сборной Норвегии Риисе будет выступать в лыжных гонках

«Теперь я буду делать вещи, которые я не делал раньше, — сказал Риисе. — Я начал с чистого листа, это вызов для меня».

36-летний норвежец вошел в состав тренировочной команды олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Эйстейна Петтерсена. Свою дебютную гонку Риисе, завершивший карьеру футболиста в прошлом году, проведет в июле, на фестивале лыжероллеров Blink.

В составе «Ливерпуля» Риисе стал победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка Англии и Кубка лиги, а также двукратным обладателем Суперкубка Англии и Суперкубка Европы. Также он выступал за норвежский «Олесунн», «Монако», итальянскую «Рому», английский «Фулхэм», кипрский АПОЭЛ, индийские «Дели Дайнамос» и «Ченнай Титанс». В составе сборной Норвегии Риисе провел 110 матчей, что является рекордным показателем.