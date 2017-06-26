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26 июня 2017, 22:18 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Бывший футболист сборной Норвегии Риисе будет выступать в лыжных гонках

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Бывший защитник сборной Норвегии по футболу и английского «Ливерпуля» Йон-Арне Риисе будет выступать в лыжных гонках. Об этом сообщает норвежское издание VG.

«Теперь я буду делать вещи, которые я не делал раньше, — сказал Риисе. — Я начал с чистого листа, это вызов для меня».

36-летний норвежец вошел в состав тренировочной команды олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Эйстейна Петтерсена. Свою дебютную гонку Риисе, завершивший карьеру футболиста в прошлом году, проведет в июле, на фестивале лыжероллеров Blink.

В составе «Ливерпуля» Риисе стал победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка Англии и Кубка лиги, а также двукратным обладателем Суперкубка Англии и Суперкубка Европы. Также он выступал за норвежский «Олесунн», «Монако», итальянскую «Рому», английский «Фулхэм», кипрский АПОЭЛ, индийские «Дели Дайнамос» и «Ченнай Титанс». В составе сборной Норвегии Риисе провел 110 матчей, что является рекордным показателем.

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