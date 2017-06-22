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22 июня 2017, 23:03 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Йохауг не будет подавать в суд на врача, давшего ей запрещённый препарат

Йорн Эрнст, менеджер норвежской лыжницы Терезы Йохауг, сообщил, что спортсменка не намерена подавать в суд на бывшего врача сборной Норвегии Фредерика Бендиксена, который дал ей мазь для губ, содержащую запрещённый препарат, в результате чего Терезу дисквалифицировали на 13 месяцев.

<span class=error>Йорн</span> <span class=error>Эрнст</span> менеджер норвежской лыжницы Терезы Йохауг сообщил что спортсменка не намерена подавать в суд на бывшего врача сборной Норвегии <span class=error>Фредерика</span> Бендиксена который дал ей мазь для губ содержащую запрещённый препарат в результате чего Терезу дисквалифицировали на 13 месяцев. Увеличить
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«Эта тема никогда не поднималась. Ни мы, ни Тереза никогда не думали подавать в суд на Бендиксена. Это всё ударило по нему не меньше, чем по Терезе.

Потеряла ли Тереза деньги? Без сомнения, но как много — сложно сказать. Если бы она выиграла все гонки, в том числе и на чемпионате мира, можно было бы говорить о значительных суммах. Но в течение сезона она могла пропускать гонки из-за болезни, так что это всё чисто гипотетически.

Потерпел ли основные потери бренд Йохауг во всём мире? В Норвегии с её брендом всё в порядке, хотя были какие-то проблемы в Финляндии и частично в Швеции. Это всё вопрос экономики, но он не имеет значения в данном контексте. За всё это время я не слышал, чтобы Тереза говорила о деньгах», — приводит слова Эрнста Dagbladet.
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