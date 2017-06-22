Йохауг не будет подавать в суд на врача, давшего ей запрещённый препарат
Йорн Эрнст, менеджер норвежской лыжницы Терезы Йохауг, сообщил, что спортсменка не намерена подавать в суд на бывшего врача сборной Норвегии Фредерика Бендиксена, который дал ей мазь для губ, содержащую запрещённый препарат, в результате чего Терезу дисквалифицировали на 13 месяцев.
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Видимо, что-то случилось...
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«Эта тема никогда не поднималась. Ни мы, ни Тереза никогда не думали подавать в суд на Бендиксена. Это всё ударило по нему не меньше, чем по Терезе.
Потеряла ли Тереза деньги? Без сомнения, но как много — сложно сказать. Если бы она выиграла все гонки, в том числе и на чемпионате мира, можно было бы говорить о значительных суммах. Но в течение сезона она могла пропускать гонки
Потерпел ли основные потери бренд Йохауг во всём мире? В Норвегии с её брендом всё в порядке, хотя были
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