Йохауг не будет подавать в суд на врача, давшего ей запрещённый препарат

«Эта тема никогда не поднималась. Ни мы, ни Тереза никогда не думали подавать в суд на Бендиксена. Это всё ударило по нему не меньше, чем по Терезе.



Потеряла ли Тереза деньги? Без сомнения, но как много — сложно сказать. Если бы она выиграла все гонки, в том числе и на чемпионате мира, можно было бы говорить о значительных суммах. Но в течение сезона она могла пропускать гонки из-за болезни, так что это всё чисто гипотетически.



Потерпел ли основные потери бренд Йохауг во всём мире? В Норвегии с её брендом всё в порядке, хотя были какие-то проблемы в Финляндии и частично в Швеции. Это всё вопрос экономики, но он не имеет значения в данном контексте. За всё это время я не слышал, чтобы Тереза говорила о деньгах», — приводит слова Эрнста Dagbladet.