Представитель лыжного двоеборья Зайнуллин дисквалифицирован за допинг

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26-летний Зайнуллин является чемпионом России 2015 года в командном первенстве. Спортсмен также становился серебряным призером чемпионата России в командном первенстве (2014) и бронзовым — в командном первенстве (2013, 2016) и командном спринте (2014).

Кроме того, Федерация бокса России дисквалифицировала Джабраила Дикаева и Муслима Исламова на четыре года за нарушения антидопинговых правил. Отсчет дисквалификаций боксеров ведется с 9 декабря 2016 года.