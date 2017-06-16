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16 июня 2017, 12:31 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Представитель лыжного двоеборья Зайнуллин дисквалифицирован за допинг

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России дисквалифицировала Артура Зайнуллина на четыре года за употребление допинга. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Также дисквалифицированы на четыре года боксеры Джабраил <span class=error>Дикаев</span> и <span class=error>Муслим</span> <span class=error>Исламов</span>. Увеличить
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26-летний Зайнуллин является чемпионом России 2015 года в командном первенстве. Спортсмен также становился серебряным призером чемпионата России в командном первенстве (2014) и бронзовым — в командном первенстве (2013, 2016) и командном спринте (2014).

Кроме того, Федерация бокса России дисквалифицировала Джабраила Дикаева и Муслима Исламова на четыре года за нарушения антидопинговых правил. Отсчет дисквалификаций боксеров ведется с 9 декабря 2016 года.
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