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12 июня 2017, 15:12 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Двукратная чемпионка мира австрийская горнолыжница Гёргль завершила карьеру

МОСКВА, 12 июн — Р-Спорт. Двукратная чемпионка мира, дважды бронзовый призер Олимпийских игр австрийская горнолыжница Элизабет Гёргль завершила карьеру, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Гёргль, которой в феврале исполнилось 36 лет, побеждала на чемпионате мира-2011 в скоростном спуске и супергиганте, а на Играх-2010 в Ванкувере выиграла бронзу в скоростном спуске и гигантском слаломе. В декабре 2014 года она одержала победу в супергиганте в рамках этапа Кубка мира, став самой возрастной победительницей в истории турнира.

«Многие фанаты просили меня остаться еще на год, но я хочу развиваться в других направлениях, — заявила Гёргль. — Если бы во мне еще была искра, я бы не ушла».
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