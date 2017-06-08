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— Совсем недавно вы завершили первый предсезонный сбор в Крыму. Как он прошел?

— Это был обычный втягивающий сбор, только повезло с погодой. Обычно на морском сборе мы выходим на первую тренировку в 6−7 утра, чтобы успеть до жары. А тут не пришлось ничего менять, и мы спокойно начинали работать часов в 9−10. Основной акцент делали на кросс-походы и велосипед. Также мы брали с собой и активно использовали грунтовые роллеры.

— Ваш тренер Юрий Каминский в своем интервью рассказывал, что вы заметно корректируете подготовку из-за хронической травмы спины.

— Стучу по дереву, спина сейчас не беспокоит, чувствую себя хорошо. Беговые и прочие нагрузки выполняю полностью. Юрий Михайлович имел в виду, что определенные упражнения мне делать нежелательно. Например, нельзя садиться со штангой. Но мы спокойно заменяем эти упражнения в тренировочном процессе на что-то другое. Такие моменты есть, наверное, почти у каждого спортсмена.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUv8vxaBHVP/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Природа и ландшафт Крыма настолько радует глаз ,что каждая сопка, озеро и растение не оставляют тебя равнодушным! #крымнаш #russprintteam</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Kriukov Nikita (@nikita_kriukov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-31T07:59:15+00:00">Май 31 2017 в 12:59 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЖИЗНЬ ПОКАЖЕТ, БЫЛИ ЛИ ПРАВЫ ПЕТУХОВ И ПАНЖИНСКИЙ

— Ваша группа в этом году сократилась всего до трех человек — вы, Глеб Ретивых и Никита Ступак. Насколько комфортно вам тренироваться в таком маленьком коллективе?

— Уже на протяжении многих лет я по факту тренируюсь один. Даже когда в команде было больше ребят, все равно значительную часть тренировок я выполнял самостоятельно. На скоростных тренировках, где нужны спарринги, конечно, мы все работаем вместе. А так я как был один, так и остался.

— Чем это вызвано? У вас какой-то индивидуальный тренировочный план, который больше ни на чей не похож?

— Нет, тренировочные планы у нас практически, а может, и полностью одинаковые. Просто я люблю в одиночку выполнять, например, разминочную часть. Работаю в комфортном мне темпе, так, как привык уже на протяжении многих лет.

— Как вы отнеслись к тому, что ваши многолетние товарищи по тренировкам Александр Панжинский и Алексей Петухов в этом году решили уйти из группы Каминского к немецкому тренеру Маркусу Крамеру? Они обсуждали с вами это решение?

— Нет, конечно, со мной никто ничего не обсуждал. Считаю, это личное дело ребят. Видимо, они все взвесили и после этого сделали такой выбор. Я отношусь к этому нормально, не собираюсь ни осуждать, ни радоваться за них. Жизнь покажет, правильно они поступили или нет.

— В связи с тем, что вас в группе Каминского осталось всего трое, насколько сложно было вообще сохранить ваш коллектив и найти для него финансирование?

— Это скорее вопрос тренеру, я этим не занимался. Но на практике, на первом сборе у нас никаких проблем не возникло.

— Вы теперь будете ездить по сборам вместе с молодежной сборной под руководством Юрия Бородавко?

— Мы работаем параллельно с этой группой, но остаемся самостоятельными. Например, в Крыму мне удалось сходить с ними всего на одну тренировку. В принципе, если в будущем наши планы будут пересекаться, будем проводить какие-то еще работы вместе. Массажист у нас один на две группы, никаких разделений — кто откуда — он не делает. В плане организации, могу сказать, что все хорошо и никак не хуже, чем было раньше.

— В спринте сейчас преобладает тенденция к универсальности. В связи с соседством с группой дистанционщиков, у вас не возникло желания тоже попробовать свои силы в более длинных гонках?

— Честно скажу, для меня сейчас это не столь важно. Еще перед Играми-2014 в Сочи мы добавляли дистанционную работу. И для спринтера, мой уровень на дистанции даже сейчас достаточно высок. Я доказывал это на чемпионатах России, где неплохо бежал длинные эстафеты. Но переходить в чистые дистанционщики я все-таки не собираюсь. Буду бегать дальше спринт и пытаться брать там то, то принадлежит мне.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.194444444444443% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUgqdnfBzKT/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Ещё немного о том же... Такую же фотографию я нашел в интернете, только без меня!)) #берлюк #крымнаш #russprintteam</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Kriukov Nikita (@nikita_kriukov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-25T09:30:52+00:00">Май 25 2017 в 2:30 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ДАБЛ-ПОЛЛИНГ В ПХЕНЧХАНЕ НЕ АКТУАЛЕН

— Прошлый сезон, даже несмотря на победу на чемпионате мира в командном спринте с Сергеем Устюговым, получился для вас не совсем удачным. После его завершения вы говорили, что в олимпийский год будете «рисковать по-крупному». В чем этот риск заключается?

— Я не хочу сейчас говорить об этом публично. Мы с тренером пообщались, обсудили все тонкости. Главное, что мы оба настроены заметно улучшить результат. И будем делать для этого все возможное.

— На Олимпиаде индивидуальный спринт будет проводиться вашим любимым классическим стилем, а командный — коньковым. Что в приоритете?

— Основной упор буду делать на индивидуальный спринт, а дальше — уж как пойдет.

— На Кубке мира в Пхенчхане вы в прошлом году заняли высокое восьмое место. Трасса понравилась?

— В целом, да. Там два длинных подъема, которые требуют хорошей выносливости. После второго подъема идет коварный спуск в форме зигзага, где важно не потерять скорость, и довольно длинный финишный участок, где вполне можно как все выиграть, так и все проиграть. Был случай, когда Саша Панжинский там выходил с подъема первым, а финишировал в итоге пятым. Только на этой финишной части отыгрываются, как я думаю, вплоть до трех позиций.

— Насколько актуально будет в олимпийском спринте использование техники дабл-поллинга?

— Вряд ли там его будет кто-то использовать. Не представляю, как на такой сложной трассе кто-то сможет бежать на одних руках. Точно так же, на Олимпиаде в Сочи тоже ни у кого мысли не было выбрать дабл-поллинг.

— Как вы относитесь к перспективе того, что международная федерация выделит на каждой трассе отдельные зоны для дабл-поллинга, и разрешит использовать этот стиль только там?

— Я понимаю стремление сохранить попеременный классический стиль. Но в то же время, мне не нравится, когда спортсмена ограничивают в выборе, какой стиль ему использовать. Лучше сделайте более тяжелые трассы, и тогда бежать на руках просто никто не сможет. Есть куча таких примеров: в Сочи, в Валь-ди-Фиемме, в Ванкувере, в том же Пхенчхане… А если трасса легкая, естественно, люди будут отдавать предпочтение тому стилю, который быстрее.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUAb2YIhbPx/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Пока большую часть России засыпает снегом, удалось сходить в замечательный поход! #russprintteam</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Kriukov Nikita (@nikita_kriukov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-12T21:07:29+00:00">Май 12 2017 в 2:07 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПОКА ЕДИНСТВЕННАЯ ЦЕЛЬ — ЭТО ПХЕНЧХАН

— Вы согласны с мнением, что Игры в Пхенчхане станут звездным часом Сергея Устюгова?

— Я не хочу вешать ярлыков. Сергею будет нелегко готовиться к этой Олимпиаде в качестве фаворита. Но главное, что он настроен взять свое, и идет к этой цели. Я тут могу только пожелать, чтобы у него все получилось.

— О собственном будущем после завершения этой Олимпиады задумывались?

— Все мысли отложил до конца Игр. Пройдут гонки в Пхенчхане, и там уже начну строить планы на будущее. Пока моя единственная цель — это Олимпиада, а все остальное подождет.

— Как вы относитесь к затянувшейся допинговой истории вокруг ваших товарищей по сборной, которые до сих пор находятся в состоянии временного отстранения от стартов?

— Мне непонятно, почему ребят держат в подвешенном состоянии уже так долго. Если бы я был на их месте, готовиться к Олимпиаде было бы куда труднее, чем сейчас, когда я смотрю на ситуацию только со стороны. От души желаю ребятам терпения. Вся страна, и я в том числе, верим, что все у них будет хорошо.