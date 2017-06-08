Крюков: В Пхенчхане ставлю на индивидуальный спринт, а дальше — как пойдет
Действующий чемпион мира — о подготовке к Играм-2018.
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— Совсем недавно вы завершили первый предсезонный сбор в Крыму. Как он прошел?
— Это был обычный втягивающий сбор, только повезло с погодой. Обычно на морском сборе мы выходим на первую тренировку в 6−7 утра, чтобы успеть до жары. А тут не пришлось ничего менять, и мы спокойно начинали работать часов в 9−10. Основной акцент делали на
— Ваш тренер Юрий Каминский в своем интервью рассказывал, что вы заметно корректируете подготовку
— Стучу по дереву, спина сейчас не беспокоит, чувствую себя хорошо. Беговые и прочие нагрузки выполняю полностью. Юрий Михайлович имел в виду, что определенные упражнения мне делать нежелательно. Например, нельзя садиться со штангой. Но мы спокойно заменяем эти упражнения в тренировочном процессе на
ЖИЗНЬ ПОКАЖЕТ, БЫЛИ ЛИ ПРАВЫ ПЕТУХОВ И ПАНЖИНСКИЙ
— Ваша группа в этом году сократилась всего до трех человек — вы, Глеб Ретивых и Никита Ступак. Насколько комфортно вам тренироваться в таком маленьком коллективе?
— Уже на протяжении многих лет я по факту тренируюсь один. Даже когда в команде было больше ребят, все равно значительную часть тренировок я выполнял самостоятельно. На скоростных тренировках, где нужны спарринги, конечно, мы все работаем вместе. А так я как был один, так и остался.
— Чем это вызвано? У вас
— Нет, тренировочные планы у нас практически, а может, и полностью одинаковые. Просто я люблю в одиночку выполнять, например, разминочную часть. Работаю в комфортном мне темпе, так, как привык уже на протяжении многих лет.
— Как вы отнеслись к тому, что ваши многолетние товарищи по тренировкам Александр Панжинский и Алексей Петухов в этом году решили уйти из группы Каминского к немецкому тренеру Маркусу Крамеру? Они обсуждали с вами это решение?
— Нет, конечно, со мной никто ничего не обсуждал. Считаю, это личное дело ребят. Видимо, они все взвесили и после этого сделали такой выбор. Я отношусь к этому нормально, не собираюсь ни осуждать, ни радоваться за них. Жизнь покажет, правильно они поступили или нет.
— В связи с тем, что вас в группе Каминского осталось всего трое, насколько сложно было вообще сохранить ваш коллектив и найти для него финансирование?
— Это скорее вопрос тренеру, я этим не занимался. Но на практике, на первом сборе у нас никаких проблем не возникло.
— Вы теперь будете ездить по сборам вместе с молодежной сборной под руководством Юрия Бородавко?
— Мы работаем параллельно с этой группой, но остаемся самостоятельными. Например, в Крыму мне удалось сходить с ними всего на одну тренировку. В принципе, если в будущем наши планы будут пересекаться, будем проводить
— В спринте сейчас преобладает тенденция к универсальности. В связи с соседством с группой дистанционщиков, у вас не возникло желания тоже попробовать свои силы в более длинных гонках?
— Честно скажу, для меня сейчас это не столь важно. Еще перед Играми-2014 в Сочи мы добавляли дистанционную работу. И для спринтера, мой уровень на дистанции даже сейчас достаточно высок. Я доказывал это на чемпионатах России, где неплохо бежал длинные эстафеты. Но переходить в чистые дистанционщики я
— Прошлый сезон, даже несмотря на победу на чемпионате мира в командном спринте с Сергеем Устюговым, получился для вас не совсем удачным. После его завершения вы говорили, что в олимпийский год будете «рисковать по-крупному». В чем этот риск заключается?
— Я не хочу сейчас говорить об этом публично. Мы с тренером пообщались, обсудили все тонкости. Главное, что мы оба настроены заметно улучшить результат. И будем делать для этого все возможное.
— На Олимпиаде индивидуальный спринт будет проводиться вашим любимым классическим стилем, а командный — коньковым. Что в приоритете?
— Основной упор буду делать на индивидуальный спринт, а дальше — уж как пойдет.
— На Кубке мира в Пхенчхане вы в прошлом году заняли высокое восьмое место. Трасса понравилась?
— В целом, да. Там два длинных подъема, которые требуют хорошей выносливости. После второго подъема идет коварный спуск в форме зигзага, где важно не потерять скорость, и довольно длинный финишный участок, где вполне можно как все выиграть, так и все проиграть. Был случай, когда Саша Панжинский там выходил с подъема первым, а финишировал в итоге пятым. Только на этой финишной части отыгрываются, как я думаю, вплоть до трех позиций.
— Насколько актуально будет в олимпийском спринте использование техники
— Вряд ли там его будет
— Как вы относитесь к перспективе того, что международная федерация выделит на каждой трассе отдельные зоны для
— Я понимаю стремление сохранить попеременный классический стиль. Но в то же время, мне не нравится, когда спортсмена ограничивают в выборе, какой стиль ему использовать. Лучше сделайте более тяжелые трассы, и тогда бежать на руках просто никто не сможет. Есть куча таких примеров: в Сочи, в
ПОКА ЕДИНСТВЕННАЯ ЦЕЛЬ — ЭТО ПХЕНЧХАН
— Вы согласны с мнением, что Игры в Пхенчхане станут звездным часом Сергея Устюгова?
— Я не хочу вешать ярлыков. Сергею будет нелегко готовиться к этой Олимпиаде в качестве фаворита. Но главное, что он настроен взять свое, и идет к этой цели. Я тут могу только пожелать, чтобы у него все получилось.
— О собственном будущем после завершения этой Олимпиады задумывались?
— Все мысли отложил до конца Игр. Пройдут гонки в Пхенчхане, и там уже начну строить планы на будущее. Пока моя единственная цель — это Олимпиада, а все остальное подождет.
— Как вы относитесь к затянувшейся допинговой истории вокруг ваших товарищей по сборной, которые до сих пор находятся в состоянии временного отстранения от стартов?
— Мне непонятно, почему ребят держат в подвешенном состоянии уже так долго. Если бы я был на их месте, готовиться к Олимпиаде было бы куда труднее, чем сейчас, когда я смотрю на ситуацию только со стороны. От души желаю ребятам терпения. Вся страна, и я в том числе, верим, что все у них будет хорошо.
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