Мехряков: Травмированная фристайлистка Смирнова присоединится к сборной РФ в июле
МОСКВА, 7 июн —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Одна из лидеров сборной России по фристайлу в дисциплине ски-кросс Софья Смирнова, восстанавливающаяся после травмы, присоединится к команде на тренировочном сборе в июле, сообщил корреспонденту агентства «Р-Спорт» старший тренер национальной команды Леонид Мехряков.
Смирнова получила травму колена (повреждение передней крестообразной связки) во время тренировки перед стартом сезона-2016/17. В конце ноября ей была сделана операция. Таким образом, Смирнова была вынуждена пропустить сезон-2016/17. Также по ходу сезона травмировались Сергей Ридзик и Артем Костенко. 1 июля команда сборной России по
«Соня (Смирнова) в Саланге на сбор к нам уже подключается. Серега Ридзик с нами уже, на Эльбрусе уже ездил на лыжах, с ним все в порядке. Артем Костенко тоже подключается к нам в “Горной Саланге”. Получается, что на сборе в июле мы будем работать уже в полном составе», — сказал Мехряков по телефону.
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