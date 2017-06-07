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7 июня 2017, 15:41 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Мехряков: Травмированная фристайлистка Смирнова присоединится к сборной РФ в июле

МОСКВА, 7 июн — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Одна из лидеров сборной России по фристайлу в дисциплине ски-кросс Софья Смирнова, восстанавливающаяся после травмы, присоединится к команде на тренировочном сборе в июле, сообщил корреспонденту агентства «Р-Спорт» старший тренер национальной команды Леонид Мехряков.

Смирнова получила травму колена (повреждение передней крестообразной связки) во время тренировки перед стартом сезона-2016/17. В конце ноября ей была сделана операция. Таким образом, Смирнова была вынуждена пропустить сезон-2016/17. Также по ходу сезона травмировались Сергей Ридзик и Артем Костенко. 1 июля команда сборной России по ски-кроссу приступит к сбору, который пройдет в горнолыжном комплексе «Горная Саланга» (Кемеровская область).

«Соня (Смирнова) в Саланге на сбор к нам уже подключается. Серега Ридзик с нами уже, на Эльбрусе уже ездил на лыжах, с ним все в порядке. Артем Костенко тоже подключается к нам в “Горной Саланге”. Получается, что на сборе в июле мы будем работать уже в полном составе», — сказал Мехряков по телефону.
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МОСКВА, 7 июн — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Сборная России по фристайлу в дисциплине ски-кросс на первом снежном тренировочном сборе на Эльбрусе выполнила все, что было запланировано, подготовка прошла великолепно, сообщил корреспонденту агентства «Р-Спорт» старший тренер национальной команды Леонид Мехряков.
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