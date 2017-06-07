Мехряков: Сборная России по ски-кроссу выполнила все запланированное на снежном сборе

Сбор российской команды на Эльбрусе проходил с 29 мая по 7 июня.

«Сбор на Эльбрусе прошел великолепно. Погода была шикарная, снега очень много. Все заряжены и все хорошо было. Все, что мы запланировали — выполнили все. Все сделали без сбоев, не потеряли ни одного дня. Все ребята в боевом настроении, все здоровы, хорошо себя чувствуют», — сказал Мехряков по телефону.

«Сейчас команда на три недели едет домой, и ребята будут под нашим контролем заниматься индивидуально. 1 июля мы вновь все соберемся и поедем на сбор в “Горную Салангу” (Кемеровская область)», — добавил тренер.