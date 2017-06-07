Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/30007229/
7 июня 2017, 15:26 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Мехряков: Сборная России по ски-кроссу выполнила все запланированное на снежном сборе

МОСКВА, 7 июн — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Сборная России по фристайлу в дисциплине ски-кросс на первом снежном тренировочном сборе на Эльбрусе выполнила все, что было запланировано, подготовка прошла великолепно, сообщил корреспонденту агентства «Р-Спорт» старший тренер национальной команды Леонид Мехряков.

Сбор российской команды на Эльбрусе проходил с 29 мая по 7 июня.

«Сбор на Эльбрусе прошел великолепно. Погода была шикарная, снега очень много. Все заряжены и все хорошо было. Все, что мы запланировали — выполнили все. Все сделали без сбоев, не потеряли ни одного дня. Все ребята в боевом настроении, все здоровы, хорошо себя чувствуют», — сказал Мехряков по телефону.

«Сейчас команда на три недели едет домой, и ребята будут под нашим контролем заниматься индивидуально. 1 июля мы вновь все соберемся и поедем на сбор в “Горную Салангу” (Кемеровская область)», — добавил тренер.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Мехряков: Травмированная фристайлистка Смирнова присоединится к сборной РФ в июле

МОСКВА, 7 июн — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Одна из лидеров сборной России по фристайлу в дисциплине ски-кросс Софья Смирнова, восстанавливающаяся после травмы, присоединится к команде на тренировочном сборе в июле, сообщил корреспонденту агентства «Р-Спорт» старший тренер национальной команды Леонид Мехряков.
Еще 7 новостей  Все новости
6 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Дзюба: вертолет перевернулся, началась паника, было нечем дышать

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота