Мехряков: Сборная России по ски-кроссу выполнила все запланированное на снежном сборе
МОСКВА, 7 июн —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Сборная России по фристайлу в дисциплине ски-кросс на первом снежном тренировочном сборе на Эльбрусе выполнила все, что было запланировано, подготовка прошла великолепно, сообщил корреспонденту агентства «Р-Спорт» старший тренер национальной команды Леонид Мехряков.
Сбор российской команды на Эльбрусе проходил с 29 мая по 7 июня.
«Сбор на Эльбрусе прошел великолепно. Погода была шикарная, снега очень много. Все заряжены и все хорошо было. Все, что мы запланировали — выполнили все. Все сделали без сбоев, не потеряли ни одного дня. Все ребята в боевом настроении, все здоровы, хорошо себя чувствуют», — сказал Мехряков по телефону.
«Сейчас команда на три недели едет домой, и ребята будут под нашим контролем заниматься индивидуально. 1 июля мы вновь все соберемся и поедем на сбор в “Горную Салангу” (Кемеровская область)», — добавил тренер.
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