Аввакумова: Конкуренции в России для меня нет, и это плохо

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Главная надежда российских прыжков с трамплина на Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане 25-летняя Ирина Аввакумова уже активно готовится к главному старту четырехлетия. Отпросившись со сбора в Сочи, она приехала в Чайковский, чтобы выступить на первом в истории российском турнире Red Bull 400 — забеге на большой трамплин К-125 под уклоном 35 градусов.

Аввакумова благоразумно отказалась от участия на личной дистанции, ограничившись выступлением в смешанной эстафете. И пусть ее команда осталась за пределами пьедестала, сама Ирина, спустившись с трамплина, призналась, что никогда еще ей не было столь тяжело. Будем надеяться, в профильной дисциплине она выступит здесь на порядок лучше.

— Что у вас в предолимпийском сезоне получилось, а что — не очень?

— Не всегда удавалось выступать хорошо. Мешали ненужные травмы. Например, на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти я ставила более серьезные задачи, нежели итоговое шестое место.

Увы, прыгать со сломанным ребром оказалось не слишком приятно. Плюс уже на самом турнире повредила колено.

В общем, не могу сказать, что довольна прошедшей зимой. Но и не особо расстроена: все-таки три призовых места на этапах Кубка мира, седьмая позиция в общем зачете — не самый плохой результат. Конечно, мне есть, к чему стремиться. Перед олимпийским сезоном надо бы как следует поработать.

— Где, кстати, собираетесь готовиться к важнейшему сезону в карьере?

— В основном в России. Благо у нас появились хорошие комплексы трамплинов. Это позволяет работать в своей стране и выезжать за границу только на соревнования. Раньше все было не так.

— Понятно, тренировки — рутина, малоинтересная обывателю. И все же, есть ли какие-то отличия по сравнению с предыдущим межсезоньем?

— Год назад я работала по планам иностранного специалиста Матьяжа Триплата, который возглавлял нашу сборную. Теперь же моей подготовкой вновь будет руководить личный тренер Роман Керов. Продолжим выезжать на сборы с основной командой, однако тренироваться станем по своим программам.

— Вы обмолвились о травмах. Что со здоровьем сейчас?

— Я прошла курс физиотерапии, проблем с коленом больше быть не должно. И сделала операцию на носу.

Из-за воспаления весь сезон прыгала с температурой. Это некомфортно. Надеюсь, все трудности остались позади.

— Как сейчас живут женские прыжки, конкуренция усилилась?

— Раньше мне было сложнее, поскольку собственный уровень был ниже лидеров. Сейчас все иначе. Много общаюсь с иностранными девочками, обсуждаем различные соревновательные нюансы. Точно поняла одно: чтобы обыгрывать, надо их не стесняться. Вообще конкуренция действительно выросла. Особенно если вспомнить 2009 год, когда женские соревнования дебютировали на чемпионате мира. Планомерно растет мощность трамплинов и опыт участниц.

— А как обстоит дело в сборной России?

— Не хочется обижать других девочек, но пока что серьезной конкуренции в стране для меня нет.

Наверное, такое положение дел — плохо. Не знаю уж, с чем это связано….

— Реально ли в таком случае обойти японку Сару Таканаси, которая практически непобедима в Кубке мира, где завоевала два Хрустальных глобуса кряду?

— Конечно! Причем я уже обыгрывала ее в очной борьбе. У нее любопытная особенность. Весь сезон Таканаси шагает победной поступью, выигрывая этап за этапом. А как только наступает черед Олимпиады или мирового первенства, начинаются проблемы… Наверное, это психология.

— Вы уже лично опробовали трамплин Игр-2018?

— Нет, пропустила предолимпийскую тренировочную неделю по решению тренерского штаба. В планах поездка в Пхенчхан до Олимпиады значится. Но появится ли такая возможность в реальности, пока не ясно. Насколько знаю, летом там дуют сильные ветры. Можно приехать — и целую неделю не иметь возможности прыгать.

— Российские лыжницы последний этап подготовки к ОИ проведут на Сахалине, стараясь привыкнуть там к особенностям Дальнего Востока. Правильная идея?

— Признаться, никогда не ощущаю акклиматизацию. Спокойно прилетаю в Японию и на следующий день прыгаю. С чем с чем, а с часовыми поясами у меня проблем точно нет. Да и горы там не особо высокие. Так что смысл в дополнительном сборе отсутствует.

— На вторую Олимпиаду в жизни цели, надо полагать, самые серьезные?

— Вы правы.

Естественно, любой спортсмен едет на Игры за медалью. А задача-минимум — попадание в шестерку сильнейших.

Главное, удержаться на уровне. Вид спорта у нас травмоопасный, важно обойтись без повреждений.

— Девушки пока соревнуются лишь на малом трамплине К-95. А вам хотелось бы освоить и на постоянно основе выступать на большом?

— Да! Буквально месяц назад, кстати, рассказывала об этом сайту Международной федерации лыжных видов спорта. Не дело, когда у нас получается месячный перерыв в выступлениях, в то время как мальчики состязаются каждые выходные. К-125 — это особые чувства. Было бы просто чудесно в первый день этапа прыгать на малом трамплине, а затем — на большом.

Надеюсь, еще на моем веку в календаре сезона появится больше стартов. Сейчас их очень мало.

— Сочи, Нижний Тагил, Чайковский — какой из российских комплексов вам нравится больше всего?

— Чайковский. Меня здесь любят, и я тут всех люблю. Еще мне нравится в Сочи. Там одно неудобно. Если ты живешь внизу, ездить на трамплины далеко. А поселишься в горах — сложно добираться на стадион для занятий ОФП.