Прыгуны с трамплина Климов и Аввакумова готовятся к олимпийскому сезону

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Лидеры мужской и женской сборных России по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Климов и Ирина Аввакумова в разгар подготовки к олимпийскому сезону приняли участие в необычных соревнованиях на выносливость в Чайковском. Если традиционно обе наши олимпийские надежды забираются на самую верхотуру трамплина, чтобы, как следует разогнавшись на металлической лыжне, совершить потом затяжной полет, то теперь им в числе 500 смельчаков пришлось штурмовать конструкцию в обратном направлении — снизу вверх.

Состязание по забегу на большой трамплин придумали в компании Red Bull, которая давно и успешно специализируется на экстремальных видах спорта.

Сейчас в мире выстроена целая линейка таких турниров, причем лишь Россия проведет у себя сразу два: венчать изнурительный сезон в октябре будут старты на построенном специально к Олимпиаде-2014 большом трамплине в Эсто-Садке (Сочи).

«Эти 400 метров станут самыми тяжелыми в вашей жизни!» — не уставали предупреждать участников забега организаторы. Многие изначальные предположения и вправду выдались ложными. Корреспондент «Газеты.Ru» вскарабкался на чайковский трамплин дважды: не в рамках соревнований, конечно, а в тренировочном режиме, «для себя». Проверить возможности организма оказалось невероятно сложно, но познавательно. Много интересного открылось начинающему «бегуну».

По мере забега по склону (эта часть трамплина называется у прыгунов горой приземления) последовательно ощущается непривычное напряжение в коленях, области четырехглавой мышцы, ахилловом сухожилии. Дышится здесь совсем не так, как на гладкой «четырехсотметровке». В какой-то момент отключается разум — дальше действуешь «на автомате». В эти моменты совершенно иначе оцениваешь подвиги героев былых времен, которые брали и не такие высоты, взбираясь вверх в полной амуниции и под шквальным огнем….

Впервые энтузиасты горного бега из Федерации прыжков на лыжах Прикамья попросились в Red Bull 400 (так официально именуются старты) год назад, но получили отказ. Что ж, в многофункциональном комплексе «Снежинка» (это единственный в стране центр, одновременно развивающий пять зимних видов спорта) не смутились такому началу и провели тестовые соревнования. Первый блин не вышел комом: вскоре в RB заинтересовались российским направлением и отважились прийти на берега Камы.

Это может показаться удивительным, но диковинная в общем-то забава, придуманная тринадцатикратным чемпионом Австрии в беге на 100 метров Андреасом Бергером и уже получившая распространение в этой стране, неожиданно и, главное, стремительно приобрела высокую популярность и у нас.

Регистрация участников забега закрылась задолго до дня-икс: местные и приезжие атлеты и просто любители физкультуры исчерпали максимальную квоту легко и непринужденно. Их не смутила ни необходимость предоставить медицинскую справку, ни требование оплатить стартовый взнос. Причем многие искренне обижались уже на месте событий, когда им вынужденно отказывали в праве покорить трамплин из-за достижения лимита желающих.

Самые подготовленные спортсмены преодолевали дистанцию чуть менее чем за четыре минуты. Были среди них и такие, для кого завершение восхождения явилось настоящим подвигом. Например, за самую старшую участницу, 60-летнюю Наталью Костевич болели всем стадионом. Она бежала вместе с дочерью, закончив дело за 11 минут и 1 секунду. Причем финишировала не последней: две спортсменки, годящиеся ей едва ли не во внучки, сошли с дистанции, не в силах штурмовать заключительный отрезок (гору разгона).

Самым звездным участникам, Климову и Аввакумовой, пришлось очень не сладко. Что первый, что вторая — наши олимпионики долго приходили в чувства по завершении испытания, тщетно пытаясь отдышаться.

«Что проще, прыгать или бегать? Однозначно — прыгать!» — заявил Климов «Газете.Ru» сразу после финиша. Вообще страстная «любовь» 23-летнего Евгения к бегу, будь то гладкие лыжи или кросс, хорошо известна. Он начинал свою карьеру в большом спорте как двоеборец, где отлично прыгал с трамплина — и хуже всех затем преодолевал гонку. Квинтэссенцией его злоключений выдался олимпийский турнир в Сочи, где россиянин показал третий результат после прыжковой части, а по итогам двух видов занял последнее, 45-е место, уступив победителю 4 минуты 40 секунд….

После Игр-2014 Климов окончательно перешел в прыжки на лыжах, и сразу же выбился в лидеры. В начале текущего года он завоевал бронзу на этапе престижного «Турне четырех трамплинов» в Инсбруке. Подобных достижений отечественные мужчины не знали около пяти лет.

«Признаться, в прошлом году было полегче, но тогда я еще бегал на лыжах. А в последнее время вообще ничем циклическим не занимался, не ускорялся, — рассказал Климов. Он, к слову, держался молодцом: иных атлетов буквально выворачивало наизнанку. — Тяжело мне дался этот трамплин! Не сражался за результат, важно было просто добраться до вершины. Уверен, такое испытание послужит мне в плюс в разгар подготовки к олимпийскому сезону. Вернутся некоторые, уже подзабытые было ощущения. Выносливость очень важна и в прыжках.

Что изменилось в российских прыжках после Олимпиады? Стало меньше денег. Экипировка, сборы, дорога, проживание — теперь всего по-минимуму. Хотя и этого нам в принципе достаточно. Все основное выполняется.

В Пхенчхане я нацеливаюсь на медаль. Буду вполне доволен и бронзой. Кстати, уже прыгал там на предолимпийской тренировочной неделе. Выступил на хорошем уровне: оценил бы свои прыжки на четыре с плюсом по пятибалльной системе. Климат, условия, степень готовности объектов — все способствует успешному проведению Игр. Пожалуй, кроме ветра. Но и он благодаря современным системам защиты практически не мешает.

Аввакумова не отважилась выйти на полную дистанцию — соревновалась в эстафете в составе четверки прыгунов-лыжников. Ей, правда, достался самый тяжелый этап, третий. После забега многократный призер Кубка мира смотрела вокруг чуть изумленно. Не понимала, наверное, как можно настолько устать всего-то за 100 метров.

«Невероятно тяжело, просто необычайно, — поделилась она, с трудом восстанавливая дыхание. — Хорошо все-таки, что не подписалась на все 400 метров.

В Чайковский меня отпустили прямо со сбора национальной команды в Сочи. Знаете, до старта успела пройти лишь 50 метров — и сразу поняла: заявиться для участия было о-о-о-чень смелым решением!

Главное, залечила все травмы, прошла физиотерапию по поводу больного колена и сделала операцию на носу. Весь прошлый сезон соревновалась с температурой. Теперь же, надеюсь, ничто не помешает мне нормально тренироваться и выступать.

Триумфаторами состязаний в Чайковском у мужчин и женщин стали профессиональные бегуны, завсегдатаи ультрамарафонов супруги Дмитрий и Екатерина Митяевы, они опередили ближайших преследователей на 12 и 51 секунду соответственно.

«Самое важное — правильно распределить силы, — отметил чемпион. — Времени между квалификацией и финалом очень мало, так что если нет хорошей базовой подготовки, существует риск “закислиться” и не успеть восстановиться».