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5 июня 2017, 8:33 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Женская сборная России по лыжным гонкам будет готовиться к Олимпиаде на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июня. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Женская сборная России по лыжным гонкам в преддверии XXIII зимних Олимпийских игр, которые пройдут в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане, будет тренироваться на Сахалине. Об этом сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

<em><nobr>ЮЖНО-САХАЛИНСК</nobr> 5 июня. /Корр. ТАСС Ирина <span class=error>Байбарза</span>/. </em>Женская сборная России по лыжным гонкам в преддверии XXIII зимних Олимпийских игр которые пройдут в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане будет тренироваться на Сахалине. Об этом сообщила <nobr>пресс-служба</nobr> правительства Сахалинской области. Увеличить
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«Базой для тренировок спортсменок станет новый лыже-биатлонный комплекс, возведение которого сейчас продолжается в Южно-Сахалинске», — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в настоящее время на объекте бетонные работы выполнены на 95%, планировка территории — на 70%.

При строительстве спортивного объекта учтены требования Союза биатлонистов России и Российской федерации лыжных гонок. В частности, обеспечена его доступность — комплекс расположен в городской черте, неподалеку от дворца спорта «Кристалл» в лесном массиве. Рельеф данной местности позволяет строить лыжные и биатлонные трассы общей протяженностью 8 километров. Они будут сертифицированы, благодаря чему спортсмены при проведении соревнований смогут получать разряды.

В состав сахалинского лыже-биатлонного комплекса будут также входить гостиницы, которые построят за счет инвесторов. Задействуют комплекс при проведении на Сахалине первых международных зимних игр «Дети Азии». Ожидается, что первый этап строительства объекта завершится в сентябре 2017 года.
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