Женская сборная России по лыжным гонкам будет готовиться к Олимпиаде на Сахалине
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июня. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Женская сборная России по лыжным гонкам в преддверии XXIII зимних Олимпийских игр, которые пройдут в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане, будет тренироваться на Сахалине. Об этом сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Базой для тренировок спортсменок станет новый
При строительстве спортивного объекта учтены требования Союза биатлонистов России и Российской федерации лыжных гонок. В частности, обеспечена его доступность — комплекс расположен в городской черте, неподалеку от дворца спорта «Кристалл» в лесном массиве. Рельеф данной местности позволяет строить лыжные и биатлонные трассы общей протяженностью 8 километров. Они будут сертифицированы, благодаря чему спортсмены при проведении соревнований смогут получать разряды.
В состав сахалинского
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter