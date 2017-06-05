Женская сборная России по лыжным гонкам будет готовиться к Олимпиаде на Сахалине

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«Базой для тренировок спортсменок станет новый лыже-биатлонный комплекс, возведение которого сейчас продолжается в Южно-Сахалинске», — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в настоящее время на объекте бетонные работы выполнены на 95%, планировка территории — на 70%.

При строительстве спортивного объекта учтены требования Союза биатлонистов России и Российской федерации лыжных гонок. В частности, обеспечена его доступность — комплекс расположен в городской черте, неподалеку от дворца спорта «Кристалл» в лесном массиве. Рельеф данной местности позволяет строить лыжные и биатлонные трассы общей протяженностью 8 километров. Они будут сертифицированы, благодаря чему спортсмены при проведении соревнований смогут получать разряды.