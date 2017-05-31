Состав штатной сборной Казахстана по лыжным гонкам на сезон 2017−18

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В состав команды вошли семь лыжников Акмолинской области. Это лучший показатель среди всех регионов.



Государственный тренер: Александр Петрович Ткачук.

Главный тренер: Александр Степанович Батяйкин.



Мужчины:



Старший тренер: Владимир Анатольевич Борцов

Тренер-ассистент: Александр Николаевич Мухин.



Спортсмены:

Евгений Величко, 1987 г. р., Щучинск.

Николай Чеботько, 1982 г. р., Щучинск.

Денис Волотка, 1985 г. р., Щучинск.

Даулет Рахимбаев, 1992 г. р., Алматы

Сергей Малышев, 1994 г. р., Караганд. обл.

Виталий Пухкало, 1992 г. р., Костан. обл.

Олжас Климин, 1996 г. р., Кокшетау.

Ринат Мухин, 1994 г. р., СКО.

Константин Борцов, 1995 г. р., Щучинск.

Иван Люфт, 1998 г. р., ВКО.



Спортсмен-контрактник:

Алексей Полторанин, 1987 г. р., ВКО.



Женщины:



Старший тренер: Валерий Сергеевич Лесников (Украина)

Тренер-ассистент: Игорь Алексеевич Зубрилин (Россия).



Спортсменки:

Елена Коломина, 1981 г. р., ВКО.

Ольга Мандрика, 1993 г. р., Ерейментау.

Анна Шевченко, 1993 г. р., Павлодар. обл.

Анна Стоян, 1993 г. р., Караганд. обл.

Ирина Быкова, 1993 г. р., Павлодар. обл.

Марина Матросова, 1990 г. р., ВКО.

Ангелина Шурыга, 1996 г. р., ВКО.

Валерия Тюленева, 1997 г. р., Щучинск.



Тренеры-смазчики:

— Иван Владимирович Дробязко

— Олег Александрович Кочетков (Россия)

— Иван Константинович Спиридониди

— Алвела Яан (Эстония)

— Андреас Веерпалу (Эстония)

— Дмитрий Игоревич Смотров.



Водитель:

— Юрий Ильич Полторанин.