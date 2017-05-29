Финал Кубка мира по ски-кроссу в олимпийском сезоне может пройти в Миассе
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Этап и финал Кубка мира в ски- кроссе, а также этап Кубка мира в акробатике могут пройти в России — Международная федерация лыжного спорта (FIS) включила эти соревнования по фристайлу в проект календаря на олимпийский сезон. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов по итогам конференции FIS, завершившейся в словенском Портороже.
«Я считаю, что все поставленные на эту конференцию задачи мы выполнили, — подчеркнул Курашов. — И я особенно хотел бы отметить, что этап Кубка мира прошлого сезона, который впервые прошел в Миассе, был признан лучшим в истории. Высоко был отмечен и уровень проведения Кубка мира по акробатике в Москве. Думаю, это во многом позволило нам добиться включения в календарный план этих турниров».
Как отметил Курашов, ФФР рассчитывает, что этапы Кубка мира по
Этап и финал Кубка мира по
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