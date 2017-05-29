Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/29906486/
29 мая 2017, 16:41 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Финал Кубка мира по ски-кроссу в олимпийском сезоне может пройти в Миассе

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Этап и финал Кубка мира в ски- кроссе, а также этап Кубка мира в акробатике могут пройти в России — Международная федерация лыжного спорта (FIS) включила эти соревнования по фристайлу в проект календаря на олимпийский сезон. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов по итогам конференции FIS, завершившейся в словенском Портороже.

«Я считаю, что все поставленные на эту конференцию задачи мы выполнили, — подчеркнул Курашов. — И я особенно хотел бы отметить, что этап Кубка мира прошлого сезона, который впервые прошел в Миассе, был признан лучшим в истории. Высоко был отмечен и уровень проведения Кубка мира по акробатике в Москве. Думаю, это во многом позволило нам добиться включения в календарный план этих турниров».

Как отметил Курашов, ФФР рассчитывает, что этапы Кубка мира по ски-кроссу станут традиционными как минимум до 2022 года, а в олимпийский год такие старты будут иметь особое значение. «Проводя у себя такие соревнования, мы не только популяризируем наш вид спорта, эти турниры дают нашим спортсменам чувствовать себя увереннее, тем более в олимпийский год. Хотя, безусловно, на домашних стартах выступать всегда сложнее», — отметил Курашов.

Этап и финал Кубка мира по ски-кроссу планируется провести в Миассе Челябинской области, этап Кубка мира по акробатике — в Москве. Окончательное утверждение календаря сезона-2017/18 состоится на осенней конференции FIS в Цюрихе.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Курашов: FIS внес в проект календаря КМ-2017/18 по фристайлу финал и два этапа в РФ

Курашов: FIS внес в проект календаря КМ-2017/18 по фристайлу финал и два этапа в РФ

МОСКВА, 29 мая — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Международная федерация лыжного спорта (FIS) включила в проект календаря на сезон-2017/18 этап и финал Кубка мира по ски-кроссу, а также этап по акробатике в России, сообщил корреспонденту агентства «Р-Спорт» президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов.
Еще 7 новостей  Все новости
29 мая

Мутко: провести матчи сборной России на всех стадионах ЧМ-2018 до турнира невозможно

Канделаки: Манчини встретился с Миллером для подписания контракта с "Зенитом"

Кирьяков заявил, что готов к любому решению руководства ФК "Арсенал" по его контракту