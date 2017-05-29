Финал Кубка мира по ски-кроссу в олимпийском сезоне может пройти в Миассе

«Я считаю, что все поставленные на эту конференцию задачи мы выполнили, — подчеркнул Курашов. — И я особенно хотел бы отметить, что этап Кубка мира прошлого сезона, который впервые прошел в Миассе, был признан лучшим в истории. Высоко был отмечен и уровень проведения Кубка мира по акробатике в Москве. Думаю, это во многом позволило нам добиться включения в календарный план этих турниров».

Как отметил Курашов, ФФР рассчитывает, что этапы Кубка мира по ски-кроссу станут традиционными как минимум до 2022 года, а в олимпийский год такие старты будут иметь особое значение. «Проводя у себя такие соревнования, мы не только популяризируем наш вид спорта, эти турниры дают нашим спортсменам чувствовать себя увереннее, тем более в олимпийский год. Хотя, безусловно, на домашних стартах выступать всегда сложнее», — отметил Курашов.