Курашов: FIS внес в проект календаря КМ-2017/18 по фристайлу финал и два этапа в РФ

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Конференция FIS проходила в словенском Портороже с 24 по 28 мая. Утверждение календаря на сезон-2017/18 состоится на осенней конференции FIS в Цюрихе.

«Мы заявили этап Кубка мира по ски-кроссу до 2022 года в Миассе. Чтобы он традиционно проходил у нас, чтобы его проведение было приурочено ко Дню защитника отечества — где-то в 20-х числах февраля. Единственное исключение — предстоящий сезон, потому что в феврале (пройдет) Олимпиада-2018, но тем не менее FIS пошел навстречу и согласовал проведение в Миассе этапа и финала Кубка мира — они пройдут 3 и 4 марта. Также включили в календарь на 6 января этап Кубка мира по акробатике в Москве», — сказал Курашов по телефону.

«Проведение финала Кубка мира очень почетно, и мы довольны этим. Это проект календаря, окончательное утверждение календаря будет на осенней конференции в Швейцарии. Обычно, за этот период между весенней и осенней конференциями вносятся уточнения», — добавил он.