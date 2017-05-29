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29 мая 2017, 15:58 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Курашов: FIS внес в проект календаря КМ-2017/18 по фристайлу финал и два этапа в РФ

МОСКВА, 29 мая — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Международная федерация лыжного спорта (FIS) включила в проект календаря на сезон-2017/18 этап и финал Кубка мира по ски-кроссу, а также этап по акробатике в России, сообщил корреспонденту агентства «Р-Спорт» президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов.

<em>МОСКВА 29 мая — <nobr>Р-Спорт</nobr> Вероника <span class=error>Столбунова</span>. </em>Международная федерация лыжного спорта (FIS) включила в проект календаря на сезон-2017/18 этап и финал Кубка мира по <nobr>ски-кроссу</nobr> а также этап по акробатике в России сообщил корреспонденту агентства Р-Спорт президент Федерации <span class=error>фристайла</span> России (<span class=error>ФФР</span>) Алексей <span class=error>Курашов</span>. Увеличить
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Конференция FIS проходила в словенском Портороже с 24 по 28 мая. Утверждение календаря на сезон-2017/18 состоится на осенней конференции FIS в Цюрихе.

«Мы заявили этап Кубка мира по ски-кроссу до 2022 года в Миассе. Чтобы он традиционно проходил у нас, чтобы его проведение было приурочено ко Дню защитника отечества — где-то в 20-х числах февраля. Единственное исключение — предстоящий сезон, потому что в феврале (пройдет) Олимпиада-2018, но тем не менее FIS пошел навстречу и согласовал проведение в Миассе этапа и финала Кубка мира — они пройдут 3 и 4 марта. Также включили в календарь на 6 января этап Кубка мира по акробатике в Москве», — сказал Курашов по телефону.

«Проведение финала Кубка мира очень почетно, и мы довольны этим. Это проект календаря, окончательное утверждение календаря будет на осенней конференции в Швейцарии. Обычно, за этот период между весенней и осенней конференциями вносятся уточнения», — добавил он.
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