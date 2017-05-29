Курашов: FIS внес в проект календаря КМ-2017/18 по фристайлу финал и два этапа в РФ
МОСКВА, 29 мая —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Международная федерация лыжного спорта (FIS) включила в проект календаря на сезон-2017/18 этап и финал Кубка мира по ски-кроссу, а также этап по акробатике в России, сообщил корреспонденту агентства «Р-Спорт» президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов.
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Конференция FIS проходила в словенском Портороже с 24 по 28 мая. Утверждение календаря на сезон-2017/18 состоится на осенней конференции FIS в Цюрихе.
«Мы заявили этап Кубка мира по
«Проведение финала Кубка мира очень почетно, и мы довольны этим. Это проект календаря, окончательное утверждение календаря будет на осенней конференции в Швейцарии. Обычно, за этот период между весенней и осенней конференциями вносятся уточнения», — добавил он.
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