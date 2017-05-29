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29 мая 2017, 15:40 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Йохауг: Я здорова, мои близкие тоже, так что я ничего не потеряла

Олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира по лыжным гонкам норвежка Тереза Йохауг, сдавшая положительный допинг-тест на анаболический стероид клостебол и дисквалифицированная за нарушение антидопинговых правил, призналась, что нашла в своём отстранении положительные моменты.

Олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира по лыжным гонкам норвежка Тереза Йохауг сдавшая положительный <nobr>допинг-тест</nobr> на анаболический стероид клостебол и дисквалифицированная за нарушение антидопинговых правил призналась что нашла в своём отстранении положительные моменты. Увеличить
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«Я увидела, что в жизни есть и другие стороны, что лыжные гонки — это ещё не всё. Я поняла, что жизнь продолжается. Я здорова, мои близкие тоже, так что я ничего не потеряла. Это самое важное.

Думаю, я стала сильнее психологически. Я научилась справлять с трудностями другими способами, — цитирует Йохауг NTB.
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Нортуг считает, что нельзя судить кого-либо лишь на основании данных из доклада Макларена

Нортуг считает, что нельзя судить кого-либо лишь на основании данных из доклада Макларена

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг считает, что неправильно судить кого-либо, основываясь только на утверждениях из доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Слова спортсмена приводит шведская газета Dagbladet.
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