Йохауг: Я здорова, мои близкие тоже, так что я ничего не потеряла
Олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира по лыжным гонкам норвежка Тереза Йохауг, сдавшая положительный
допинг-тест на анаболический стероид клостебол и дисквалифицированная за нарушение антидопинговых правил, призналась, что нашла в своём отстранении положительные моменты.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я увидела, что в жизни есть и другие стороны, что лыжные гонки — это ещё не всё. Я поняла, что жизнь продолжается. Я здорова, мои близкие тоже, так что я ничего не потеряла. Это самое важное.
Думаю, я стала сильнее психологически. Я научилась справлять с трудностями другими способами, — цитирует Йохауг NTB.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter