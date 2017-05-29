Йохауг: Я здорова, мои близкие тоже, так что я ничего не потеряла

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«Я увидела, что в жизни есть и другие стороны, что лыжные гонки — это ещё не всё. Я поняла, что жизнь продолжается. Я здорова, мои близкие тоже, так что я ничего не потеряла. Это самое важное.

Думаю, я стала сильнее психологически. Я научилась справлять с трудностями другими способами, — цитирует Йохауг NTB.