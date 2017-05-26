Решение CAS по делам российских лыжников будет не раньше понедельника

Заседание по делам пяти временно отстраненных российских лыжников прошло в CAS в прошлый понедельник. Изначально планировалось, что решение будет озвучено до конца текущей недели.

«Пока решения CAS не принял, — заявила Вяльбе по телефону. — Наши адвокаты после телефонного разговора с представителем CAS сообщили нам, что решения раньше понедельника точно не будет».