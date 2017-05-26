Решение CAS по делам российских лыжников будет не раньше понедельника
Спортивный арбитражный суд (CAS) пока что не принял решение по делам временно отстраненных российских лыжников, вердикта стоит ждать не раньше понедельника, заявила агентству «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Заседание по делам пяти временно отстраненных российских лыжников прошло в CAS в прошлый понедельник. Изначально планировалось, что решение будет озвучено до конца текущей недели.
«Пока решения CAS не принял, — заявила Вяльбе по телефону. — Наши адвокаты после телефонного разговора с представителем CAS сообщили нам, что решения раньше понедельника точно не будет».
Международная федерация лыжного спорта (FIS) 23 декабря по итогам доклада Ричарда Макларена отстранила от соревнований участников Олимпийских игр в Сочи российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. Спортсмены оспорили это решение в CAS. 21 февраля CAS отклонил запрос пятерых из них (кроме Ивановой, которая подала апелляцию позже) на временную приостановку отстранения для возможности участвовать в чемпионате мира по лыжным видам спорта, который прошел в конце
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