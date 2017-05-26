СМИ: Комбинация с сезона-2020/21 может быть исключена из горнолыжного спорта
МОСКВА, 26 мая —
Р-Спорт. Альпийская комбинация с сезона-2020/21 может быть исключена из соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), сообщает skiweltcup.tv.
Утверждается, что к такому заключению планируют прийти участники конференции FIS в словенском Портороже, которая проводится на текущей неделе. При этом решения, которые будут приняты на конференции, не являются окончательными, поскольку имеют рекомендательный характер и подлежат утверждению на очередном конгрессе FIS.
Тем не менее, если конгресс поддержит решение конференции относительно комбинации, заключительные соревнования в этой дисциплине в рамках чемпионата мира по горнолыжному спорту пройдут в 2019 году в шведском Оре.
Впервые соревнования в комбинации на Кубке мира состоялись в 2005 году, а на мировом первенстве — в 2007-м также в Оре.
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