СМИ: Комбинация с сезона-2020/21 может быть исключена из горнолыжного спорта

Утверждается, что к такому заключению планируют прийти участники конференции FIS в словенском Портороже, которая проводится на текущей неделе. При этом решения, которые будут приняты на конференции, не являются окончательными, поскольку имеют рекомендательный характер и подлежат утверждению на очередном конгрессе FIS.

Тем не менее, если конгресс поддержит решение конференции относительно комбинации, заключительные соревнования в этой дисциплине в рамках чемпионата мира по горнолыжному спорту пройдут в 2019 году в шведском Оре.

Впервые соревнования в комбинации на Кубке мира состоялись в 2005 году, а на мировом первенстве — в 2007-м также в Оре.