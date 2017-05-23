Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/29836920/
23 мая 2017, 12:07 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Вяльбе: Слова Нортуга о желании выступать за Россию — его фирменная шутка

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала высказывание двукратного олимпийского чемпиона норвежского лыжника Петера Нортуга, который заявил, что может обратиться в ФЛГР с просьбой разрешить ему выступать за Россию.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена <span class=error>Вяльбе</span> прокомментировала высказывание двукратного олимпийского чемпиона норвежского лыжника <span class=error>Петера</span> <span class=error>Нортуга</span> который заявил что может обратиться в <span class=error>ФЛГР</span> с просьбой разрешить ему выступать за Россию. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«У Петера прекрасное чувство юмора, и в том числе за это его так любят болельщики во всём мире. Я тоже с огромным уважением отношусь к этому великому спортсмену, даже несмотря на его критику в мой адрес за курение.

Видите ли, у каждого свои недостатки. Кто-то курит, а кто-то садится в нетрезвом виде за руль. Что касается его заявления, это была фирменная шутка в стиле Нортуга. Без доли правды, — цитирует Вяльбе официальный сайт ОКР.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Вяльбе: CAS до 26 мая обещал прислать решение по делам об отстранении лыжников РФ

Вяльбе: CAS до 26 мая обещал прислать решение по делам об отстранении лыжников РФ

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне обещал объявить решение по делам отстраненных российских лыжников до 26 мая. Об этом сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, которую цитирует пресс-служба Олимпийского комитета России.
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото