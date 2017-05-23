Вяльбе: Слова Нортуга о желании выступать за Россию — его фирменная шутка
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала высказывание двукратного олимпийского чемпиона норвежского лыжника Петера Нортуга, который заявил, что может обратиться в ФЛГР с просьбой разрешить ему выступать за Россию.
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Видимо, что-то случилось...
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«У Петера прекрасное чувство юмора, и в том числе за это его так любят болельщики во всём мире. Я тоже с огромным уважением отношусь к этому великому спортсмену, даже несмотря на его критику в мой адрес за курение.
Видите ли, у каждого свои недостатки.
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