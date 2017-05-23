К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«У Петера прекрасное чувство юмора, и в том числе за это его так любят болельщики во всём мире. Я тоже с огромным уважением отношусь к этому великому спортсмену, даже несмотря на его критику в мой адрес за курение.