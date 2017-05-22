Вяльбе: CAS до 26 мая обещал прислать решение по делам об отстранении лыжников РФ
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне обещал объявить решение по делам отстраненных российских лыжников до 26 мая. Об этом сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, которую цитирует
пресс-служба Олимпийского комитета России.
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Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин и Евгения Шаповалова 23 декабря 2016 года были временно отстранены от соревнований
«В CAS пообещали, что дадут короткий ответ, без мотивировочной части, до 26 мая, — сообщила Вяльбе. — Для нас это важно, потому что до конца месяца мы должны отправить в Министерство спорта списки спортсменов, которые будут на централизованной подготовке в олимпийском сезоне».
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