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22 мая 2017, 17:57 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Вяльбе: CAS до 26 мая обещал прислать решение по делам об отстранении лыжников РФ

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне обещал объявить решение по делам отстраненных российских лыжников до 26 мая. Об этом сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, которую цитирует пресс-служба Олимпийского комитета России.

15 мая CAS в Лозанне около 11 часов проводил слушания по делам отстраненных российских лыжников. Увеличить
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Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин и Евгения Шаповалова 23 декабря 2016 года были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Основанием послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном. 15 мая CAS в Лозанне около 11 часов проводил слушания по делам отстраненных российских лыжников.

«В CAS пообещали, что дадут короткий ответ, без мотивировочной части, до 26 мая, — сообщила Вяльбе. — Для нас это важно, потому что до конца месяца мы должны отправить в Министерство спорта списки спортсменов, которые будут на централизованной подготовке в олимпийском сезоне».
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Адвокат: Позиция лыжников Легкова и Белова в CAS прозвучала убедительнее FIS

Адвокат: Позиция лыжников Легкова и Белова в CAS прозвучала убедительнее FIS

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Доводы защиты, которая отстаивает интересы отстраненных от соревнований российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, во время слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) прозвучали более убедительно, чем позиция Международной федерации лыжного спорта (FIS). Об этом ТАСС сообщил адвокат спортсменов Кристоф Вишеманн.
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