Олимпийский чемпион норвежец Свиндаль заработал около $6 млн на бирже

По информации издания, на фондовой бирже Осло 34-летний Свиндаль имеет акций на общую сумму 54,5 миллионов норвежских крон. Горнолыжник играет на бирже во время восстановления после травмы. Также сообщается, что он получил прибыль в размере около 50 миллионов в норвежском банке Bank Norwegian, где владеет солидным пакетом акций.

Норвежец хочет инвестировать полученные деньги в индустрию моды. Свиндаль является одним из основателей компании, которая создает одежду, сделанную на 100% из натуральных и биоразлагаемых материалов.