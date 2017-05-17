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17 мая 2017, 12:56 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Российские прыгуны с трамплина проведут заключительный сбор перед Играми-2018 в Саппоро

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборы мужской сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина и национальной команды по лыжному двоеборью в преддверии Олимпийский игр 2018 года пройдут в японском Саппоро. Об этом ТАСС заявил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью России Дмитрий Дубровский.

Летний и осенний подготовительные периоды все команды проведут на трамплинах в Чайковском Нижнем Тагиле и Сочи. Увеличить
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«Летний и осенний подготовительные периоды все команды проведут на трамплинах в Чайковском, Нижнем Тагиле и Сочи, за исключением тех мероприятий, которые связаны с участием в этапах летнего Гран-при. Учитывая то, что заключительные этапы Кубка мира у двоеборцев и мужской сборной по прыжкам перед Играми в Корее пройдут в Японии, то, скорее всего, на 90 процентов предолимпийскую подготовку они проведут в Саппоро. Мы смогли смоделировать в этом году завершающий этап подготовки именно в Саппоро, что удобно по нескольким причинам — нужный часовой пояс и трехчасовой прямой перелет Саппоро-Сеул, поэтому с большей доли вероятности сборы пройдут в Японии», — заявил Дубровский.

«Я не исключаю, что какая-то из сборных, возможно, также непосредственно перед Играми проведет сборы на Сахалине, что также рядом с Саппоро, тот же часовой пояс. На Сахалине созданы условия для тренировок, чтобы оттачивать мастерство на трамплинах меньшей мощности. По женской команде пока до конца не определились, они заканчивают Кубок мира в Японии 25 января, у них будет еще более двух недель до Игр, и для подготовки предпочтение будет отдано тому место, где трамплины более похожи на корейские и где часовой пояс более оптимальный. Учитывая это, наиболее привлекательным местом выглядит Алма-Ата, где созданы хорошие условия, а комплекс трамплина отвечает всем современным тенденциям», — добавил он.

Комплекс трамплинов в Нижнем Тагиле был реконструирован в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006−2015 годы». Также при поддержке федерального бюджета был модернизирован Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» в Чайковском, в состав которого входит трамплинный комплекс. Ранее сообщалось, что проект строительства комплекса малых трамплинов в Томске может быть включен в Федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы». Трамплинный комплекс будет построен для томской детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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