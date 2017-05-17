Российские прыгуны с трамплина проведут заключительный сбор перед Играми-2018 в Саппоро
МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборы мужской сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина и национальной команды по лыжному двоеборью в преддверии Олимпийский игр 2018 года пройдут в японском Саппоро. Об этом ТАСС заявил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью России Дмитрий Дубровский.
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«Летний и осенний подготовительные периоды все команды проведут на трамплинах в Чайковском, Нижнем Тагиле и Сочи, за исключением тех мероприятий, которые связаны с участием в этапах летнего
«Я не исключаю, что
Комплекс трамплинов в Нижнем Тагиле был реконструирован в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006−2015 годы». Также при поддержке федерального бюджета был модернизирован Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» в Чайковском, в состав которого входит трамплинный комплекс. Ранее сообщалось, что проект строительства комплекса малых трамплинов в Томске может быть включен в Федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы». Трамплинный комплекс будет построен для томской
Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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