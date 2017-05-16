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16 мая 2017, 17:14 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Адвокат: Позиция лыжников Легкова и Белова в CAS прозвучала убедительнее FIS

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Доводы защиты, которая отстаивает интересы отстраненных от соревнований российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, во время слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) прозвучали более убедительно, чем позиция Международной федерации лыжного спорта (FIS). Об этом ТАСС сообщил адвокат спортсменов Кристоф Вишеманн.

Александр Легков и Евгений Белов 23 декабря 2016 года были временно отстранены от соревнований <nobr>из-за </nobr>подозрений в нарушении антидопинговых правил. Увеличить
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Легков, Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова 23 декабря 2016 года были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Основанием послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном.

«Слушания проходили пять часов, во время которых мы активно обсуждали все юридические и фактические тонкости. Я верю в независимость и непредвзятость судей. Не говорю о CAS как институте, а именно о судьях, которых считаю высококвалифицированными и справедливыми. Они задали много вопросов как мне, так и представителю FIS, и я считаю, что наша позиция была более убедительной, поэтому я верю в наш успех», — сказал Вишеманн.

Следом за слушаниями дел Легкова и Белова в CAS прошло заседание с участием Петухова, Вылегжанина и Шаповаловой, чьи интересы представляют другие адвокаты.
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Вяльбе: Судьи CAS заверили, что вынесут решение по делам лыжников РФ как можно скорее

МОСКВА, 15 мая — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Представители Спортивного арбитражного суда (CAS) пообещали вынести решение по делам пяти временно отстраненных российских лыжников как можно быстрее, а само слушание прошло в штатном режиме, заявила агентству «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
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