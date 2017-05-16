Адвокат: позиция лыжников Легкова и Белова в CAS прозвучала убедительнее FIS

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Легков, Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова 23 декабря 2016 года были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Основанием послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном.

«Слушания проходили пять часов, во время которых мы активно обсуждали все юридические и фактические тонкости. Я верю в независимость и непредвзятость судей. Не говорю о CAS как институте, а именно о судьях, которых считаю высококвалифицированными и справедливыми. Они задали много вопросов как мне, так и представителю FIS, и я считаю, что наша позиция была более убедительной, поэтому я верю в наш успех», — сказал Вишеманн.

Следом за слушаниями дел Легкова и Белова в CAS прошло заседание с участием Петухова, Вылегжанина и Шаповаловой, чьи интересы представляют другие адвокаты.