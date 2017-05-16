Слушания в CAS по делам отстраненных российских лыжников заняли 11 часов
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне около 11 часов проводил слушания по делам отстраненных российских лыжников. Об этом сообщил лыжник Алексей Петухов в своем «Инстаграме».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Спортсмен разместил фотографию, на которой на фоне суда запечатлены глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, лыжники Петухов, Максим Вылегжанин и Евгений Белов.
«Вот такая наша дружная компания сегодня провела 5 часов в зале суда. Женька Белов вообще просидел 11 часов, ждал нас, так как слушался с Сашей (Легковым — прим. ТАСС) с 8 утра, мы — с 14:00, Саша уехал сразу после суда. Спасибо Елене Валерьевне (Вяльбе — прим. ТАСС), которая держала оборону до конца и эти два дня была с нами», — написал Петухов под фотографией.
Петухов отметил работу адвокатов российской стороны, а также то, что их позиция была услышана судом. «Знаю, что будет много вопросов, давайте подождем до следующей пятницы, но мне кажется нас услышали, адвокаты отработали отлично», — написал он.
Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин и Евгения Шаповалова 23 декабря 2016 года были временно отстранены от соревнований
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter