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16 мая 2017, 9:23 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Слушания в CAS по делам отстраненных российских лыжников заняли 11 часов

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне около 11 часов проводил слушания по делам отстраненных российских лыжников. Об этом сообщил лыжник Алексей Петухов в своем «Инстаграме».

По словам Алексея Петухова адвокаты российской стороны сработали отлично а их позиция была услышана судом. Увеличить
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Спортсмен разместил фотографию, на которой на фоне суда запечатлены глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, лыжники Петухов, Максим Вылегжанин и Евгений Белов.

«Вот такая наша дружная компания сегодня провела 5 часов в зале суда. Женька Белов вообще просидел 11 часов, ждал нас, так как слушался с Сашей (Легковым — прим. ТАСС) с 8 утра, мы — с 14:00, Саша уехал сразу после суда. Спасибо Елене Валерьевне (Вяльбе — прим. ТАСС), которая держала оборону до конца и эти два дня была с нами», — написал Петухов под фотографией.

Петухов отметил работу адвокатов российской стороны, а также то, что их позиция была услышана судом. «Знаю, что будет много вопросов, давайте подождем до следующей пятницы, но мне кажется нас услышали, адвокаты отработали отлично», — написал он.

Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин и Евгения Шаповалова 23 декабря 2016 года были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Основанием послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном.
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Вяльбе: Судьи CAS заверили, что вынесут решение по делам лыжников РФ как можно скорее

МОСКВА, 15 мая — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Представители Спортивного арбитражного суда (CAS) пообещали вынести решение по делам пяти временно отстраненных российских лыжников как можно быстрее, а само слушание прошло в штатном режиме, заявила агентству «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
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