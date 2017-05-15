Вяльбе: Судьи CAS заверили, что вынесут решение по делам лыжников РФ как можно скорее

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Заседание по делам пяти временно отстраненных российских лыжников прошло в CAS в понедельник.

«Слушания по делам наших лыжников в CAS начались в 8 часов утра и продолжались в течение всего дня, — отметила Вяльбе по телефону. — Все проходило в штатном режиме. Судьи сказали, что вынесут решение как можно скорее, но конкретных дат не указали. Надеемся до конца месяца получить ответ».