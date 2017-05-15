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15 мая 2017, 20:35 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Вяльбе: Судьи CAS заверили, что вынесут решение по делам лыжников РФ как можно скорее

МОСКВА, 15 мая — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Представители Спортивного арбитражного суда (CAS) пообещали вынести решение по делам пяти временно отстраненных российских лыжников как можно быстрее, а само слушание прошло в штатном режиме, заявила агентству «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Представители Спортивного арбитражного суда (CAS) пообещали вынести решение по делам пяти временно отстраненных российских лыжников как можно быстрее а само слушание прошло в штатном режиме заявила агентству Р-Спорт президент Федерации лыжных гонок России (<span class=error>ФЛГР</span>) Елена <span class=error>Вяльбе</span>. Увеличить
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Заседание по делам пяти временно отстраненных российских лыжников прошло в CAS в понедельник.

«Слушания по делам наших лыжников в CAS начались в 8 часов утра и продолжались в течение всего дня, — отметила Вяльбе по телефону. — Все проходило в штатном режиме. Судьи сказали, что вынесут решение как можно скорее, но конкретных дат не указали. Надеемся до конца месяца получить ответ».

Международная федерация лыжного спорта (FIS) 23 декабря по итогам доклада Ричарда Макларена отстранила от соревнований участников Олимпийских игр в Сочи российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. Спортсмены оспорили это решение в CAS. 21 февраля CAS отклонил запрос пятерых из них (кроме Ивановой, которая подала апелляцию позже) на временную приостановку отстранения для возможности участвовать в чемпионате мира по лыжным видам спорта, который прошел в конце февраля-начале марта в финском Лахти.
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