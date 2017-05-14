Легков и Белов прибыли на слушания в Лозанну

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— Утром в воскресенье ребята прилетели из России в Цюрих, и сейчас мы уже в отеле в Лозанне, — рассказал Вишеманн. — Ожидаем позитивных и продуктивных слушаний. Абсолютно уверен, что нам зададут самые правильные вопросы, и дело будет двигаться в правильном направлении. В состав панели арбитров вошли трое очень уважаемых специалистов во главе с профессором Паулссоном. Он из Швеции, но уже много лет живет в Париже. Он считается одним из самых ярких и квалифицированных судей в той сфере, о которой идет речь.

— Спортсмены находятся в ожидании решения уже довольно длительное время. Когда вы ждете от CAS окончательного вердикта?

— Мы попросили представителей CAS выпустить решение в максимально сжатые сроки, пусть даже пока без подробной мотивировки. Надеюсь, это ускорит процесс. В ходе слушаний мы также подчеркнем, что спортсменам крайне важно получить решение как можно скорее.

— Доктор Родченков будет присутствовать на слушаниях как свидетель, хотя бы через «Скайп», например?

— Доктор Родченков находится под протекцией американской программы защиты свидетелей. Его местонахождение неизвестно, у нас не было возможности задать ему какие-либо вопросы даже в письменном виде или получить письменные ответы.

— Если бы такая возможность была, вам бы это помогло на слушаниях?

— Даже не знаю. Проблема в том, что, на мой взгляд, надежность Родченкова как свидетеля очень сомнительна. Конечно, у меня есть вопросы, которые я хотел бы ему задать. Но я не уверен, что смог бы доверять полученным ответам.

— Вы будете апеллировать к недавнему письму директора МОК Кристофа де Кеппера, где тот признал доказательства из доклада Макларена недостаточными для наказания отдельных спортсменов?

— Конечно, это дает нам основания мыслить позитивно. Проблема в том, что доклад Макларена сейчас неправильно используется. Профессора Макларена никто никогда не просил собирать доказательства вины отдельных спортсменов и, соответственно, быть частью процесса обработки результатов. Его цель состояла в том, чтобы собрать доказательства существования допинговой системы внутри страны. А теперь утверждения из доклада используют для цели, которой перед его создателями никогда не стояло.

— В каком настроении ожидают слушаний сами Легков и Белов?

— Я думаю, мы все настроены позитивно. Главное, что мы верим друг другу, и я абсолютно уверен, что в разговоре со мной ребята были искренни. Они никогда не применяли допинг, включая и Олимпийские игры в Сочи. Тот же Легков, например, сдал пробу крови прямо в тот день, когда выиграл олимпийское золото. Ее, насколько мы узнали, перепроверили, и ничего не нашли. То есть можно с уверенностью говорить, что в тот день Александр был чист. Все факты, о которых говорится в докладе Макларена, находятся вне компетенции спортсмена. Кто бы и что бы ни совершал впоследствии с их пробами, они должны понести ответственность. Но это никак не относится к самим спортсменам.