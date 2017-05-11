Адвокат Легкова: Показания Родченкова вызывают огромные сомнения

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Слушания по делам отстраненных российских лыжников Спортивный арбитражный суд (CAS) проведет 15 мая.

«Обвинение строится на том, что на некоторых пробирках с мочой спортсменов были обнаружены следы, которые указывают на их незаконное вскрытие и повторное закрытие, однако факт в том, что сами спортсмены не причастны к этим манипуляциям. Действия третьих лиц, особенно доктора Родченкова, не могут быть приписаны к спортсменам, тем более документы, подтверждающие такую связь, отсутствуют», — заявил Вишеманн.

«В остатке есть только рассказ доктора Родченкова, который, однако, недоступен для перекрестного допроса, и чей авторитет подвергается огромному сомнению», — добавил он.

Легков, Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова 23 декабря 2016 года были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Основанием послужили данные независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном, который сотрудничал с Родченковым.