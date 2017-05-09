На биатлон и лыжи на ОИ-2018 продано 10% от запланированного количества билетов

В продажу поступило 600 тыс. билетов, но продано было всего 162 тыс. Наибольший спрос возник на билеты на соревнования по шорт-треку, фигурному катанию и конькобежному спорту, а также на церемонии открытия и закрытия Игр.

Примечательно, что на соревнования по биатлону и лыжным гонкам был продано лишь 10% от запланированного количества билетов, сообщает AFP.

Второй этап продаж стартует в сентябре. Всего планируется реализовать 1,18 млн билетов.

Олимпиада пройдёт с 9 по 25 февраля 2018 года.