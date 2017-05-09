На биатлон и лыжи на ОИ-2018 продано 10% от запланированного количества билетов
В конце апреля закончился первый этап продаж билетов на соревнования в рамках Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).
В продажу поступило 600 тыс. билетов, но продано было всего 162 тыс. Наибольший спрос возник на билеты на соревнования по
Примечательно, что на соревнования по биатлону и лыжным гонкам был продано лишь 10% от запланированного количества билетов, сообщает AFP.
Второй этап продаж стартует в сентябре. Всего планируется реализовать 1,18 млн билетов.
Олимпиада пройдёт с 9 по 25 февраля 2018 года.
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