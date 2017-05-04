CAS предложил рассмотреть апелляцию FIS на дисквалификацию лыжницы Йохауг 6 июня

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В октябре 2016 года стало известно, что допинг-тест норвежской лыжницы дал положительный результат на клостебол. По утверждению команды Йохауг, запрещенное вещество попало в организм спортсменки через защитный бальзам для губ. В начале февраля было объявлено о вынесении Йохауг 13-месячной дисквалификации. Позже допинговый комитет FIS счел наказание Йохауг недостаточно строгим и международная федерация подала апелляцию в CAS с целью увеличения срока дисквалификации.

Отмечается, что стороны уже получили запрос о проведении слушания по апелляции 6 июня. На данный момент Йохауг уже дала свое согласие, а представители FIS должны ответить в ближайшее время.

Йохауг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в эстафете 4 по 5 км, семикратной чемпионкой мира и двукратной обладательницей Кубка мира в общем зачете.