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4 мая 2017, 18:59 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

CAS предложил рассмотреть апелляцию FIS на дисквалификацию лыжницы Йохауг 6 июня

МОСКВА, 4 мая — Р-Спорт. Спортивный арбитражный суд (CAS) предложил рассмотреть апелляцию Международной федерации лыжного спорта (FIS) на 13-месячную дисквалификацию олимпийской чемпионки норвежской лыжницы Терезы Йохауг 6 июня, сообщает Aftenposten.

Спортивный арбитражный суд (CAS) предложил рассмотреть апелляцию Международной федерации лыжного спорта (FIS) на 13-месячную дисквалификацию олимпийской чемпионки норвежской лыжницы Терезы Йохауг 6 июня сообщает Aftenposten. Увеличить
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В октябре 2016 года стало известно, что допинг-тест норвежской лыжницы дал положительный результат на клостебол. По утверждению команды Йохауг, запрещенное вещество попало в организм спортсменки через защитный бальзам для губ. В начале февраля было объявлено о вынесении Йохауг 13-месячной дисквалификации. Позже допинговый комитет FIS счел наказание Йохауг недостаточно строгим и международная федерация подала апелляцию в CAS с целью увеличения срока дисквалификации.

Отмечается, что стороны уже получили запрос о проведении слушания по апелляции 6 июня. На данный момент Йохауг уже дала свое согласие, а представители FIS должны ответить в ближайшее время.

Йохауг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в эстафете 4 по 5 км, семикратной чемпионкой мира и двукратной обладательницей Кубка мира в общем зачете.
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