CAS предложил рассмотреть апелляцию FIS на дисквалификацию лыжницы Йохауг 6 июня
МОСКВА, 4 мая —
Р-Спорт. Спортивный арбитражный суд (CAS) предложил рассмотреть апелляцию Международной федерации лыжного спорта (FIS) на 13-месячную дисквалификацию олимпийской чемпионки норвежской лыжницы Терезы Йохауг 6 июня, сообщает Aftenposten.
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В октябре 2016 года стало известно, что
Отмечается, что стороны уже получили запрос о проведении слушания по апелляции 6 июня. На данный момент Йохауг уже дала свое согласие, а представители FIS должны ответить в ближайшее время.
Йохауг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в эстафете 4 по 5 км, семикратной чемпионкой мира и двукратной обладательницей Кубка мира в общем зачете.
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