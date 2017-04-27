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27 апреля 2017, 21:28 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Бьорген: Было бы здорово победить в спринте на моей последней Олимпиаде

Норвежская лыжница Марит Бьорген отметила, что было бы здорово на её последней Олимпиаде в Пхенчхане выиграть спринт.

Норвежская лыжница <span class=error>Марит</span> <span class=error>Бьорген</span> отметила что было бы здорово на её последней Олимпиаде в Пхенчхане выиграть спринт. Увеличить
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«В прошлом году я была травмирована и начала выступать поздно, а зимой при выступлениях чувствовала сильную боль. В этом году по плану лучше поработать в июне и июле. В прошлом году из-за травмы тренировки в июне пришлось сократить. И вообще до августа я не тренировалась как должно. Сейчас я здорова и сосредоточусь над скоростью и маневренностью, чтобы выступить на Олимпийских играх в спринте.

Было бы здорово победить в спринте на моей последней Олимпиаде, но это будет трудно. Я не стану моложе. А молодые лыжники становятся всё лучше. Но я не сдаюсь и хочу попробовать. В Пхенчхане сложная трасса, но она мне подходит, — приводит слова Бьорген Adressa.
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