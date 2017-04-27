Бьорген: Было бы здорово победить в спринте на моей последней Олимпиаде
Норвежская лыжница Марит Бьорген отметила, что было бы здорово на её последней Олимпиаде в Пхенчхане выиграть спринт.
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«В прошлом году я была травмирована и начала выступать поздно, а зимой при выступлениях чувствовала сильную боль. В этом году по плану лучше поработать в июне и июле. В прошлом году
Было бы здорово победить в спринте на моей последней Олимпиаде, но это будет трудно. Я не стану моложе. А молодые лыжники становятся всё лучше. Но я не сдаюсь и хочу попробовать. В Пхенчхане сложная трасса, но она мне подходит, — приводит слова Бьорген Adressa.
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