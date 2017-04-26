Слушания в CAS по делам отстраненных российских лыжников пройдут 15 мая
МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Спортивный арбитражный суд (CAS) 15 мая проведет слушания по делам отстраненных российских лыжников. Об этом ТАСС сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
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«Слушания по делам отстраненных российских лыжников пройдут в CAS 15 мая», — сказала она.
Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин и Евгения Шаповалова 23 декабря 2016 года были временно отстранены от соревнований
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