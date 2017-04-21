Устюгов будет проходить службу в Росгвардии до 8 мая
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов будет проходить службу в Росгвардии до 8 мая. Об этом ТАСС сообщил тренер лыжника Маркус Крамер.
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21 апреля появилась информация, что Устюгов проходит службу в Росгвардии.
«Это было запланировано после чемпионата мира. Не знаю, когда он будет призван еще раз, но после этого у него будет отдых. Официальный отдых Устюгова начнется 8 мая, а уже в конце месяца мы отправимся в тренировочный лагерь в Испанию», — сказал Крамер.
Устюгов в минувшем сезоне одержал убедительную победу на престижной многодневке «Тур де Ски», установив рекорд по числу выигранных подряд этапов турнира среди мужчин (5), а затем удачно выступил на чемпионате мира в финском Лахти, завоевав пять медалей, две из которых — золотые.
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