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21 апреля 2017, 18:02 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Вяльбе: ФЛГР включит отстраненных лыжников в состав сборной России на следующий сезон

МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) включит отстраненных за употребление допинга спортсменов в состав сборной России на следующий сезон. Об этом журналистам сообщила президент ФЛГР Елена Вяльбе.

Спортивный арбитражный суд 21 февраля накануне старта чемпионата мира по лыжным видам спорта оставил в силе временное отстранение российских лыжников. Увеличить
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«Мы включим отстраненных лыжников в состав команды на следующий сезон», — сказала Вяльбе.

Спортивный арбитражный суд 21 февраля, накануне старта чемпионата мира по лыжным видам спорта, оставил в силе временное отстранение Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина и Евгении Шаповаловой, которое было наложено Международной федерацией лыжного спорта после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.
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МОСКВА, 21 апреля /ТАСС/. Чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов призван на службу в Росгвардию. Об этом журналистам сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
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