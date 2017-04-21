Вяльбе: ФЛГР включит отстраненных лыжников в состав сборной России на следующий сезон

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«Мы включим отстраненных лыжников в состав команды на следующий сезон», — сказала Вяльбе.

Спортивный арбитражный суд 21 февраля, накануне старта чемпионата мира по лыжным видам спорта, оставил в силе временное отстранение Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина и Евгении Шаповаловой, которое было наложено Международной федерацией лыжного спорта после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.