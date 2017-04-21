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21 апреля 2017, 17:01 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Лыжник Устюгов призван на службу в Росгвардию

МОСКВА, 21 апреля /ТАСС/. Чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов призван на службу в Росгвардию. Об этом журналистам сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

<em>МОСКВА 21 апреля /ТАСС/.</em> Чемпион мира российский лыжник Сергей <span class=error>Устюгов</span> призван на службу в <span class=error>Росгвардию</span>. Об этом журналистам сообщила президент Федерации лыжных гонок России (<span class=error>ФЛГР</span>) Елена <span class=error>Вяльбе</span>. Увеличить
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«Сейчас Устюгов проходит службу в Росгвардии», — сказала Вяльбе.

Устюгов в минувшем сезоне одержал убедительную победу на престижной многодневке «Тур де Ски», установив рекорд по числу выигранных подряд этапов турнира среди мужчин (5), а затем удачно выступил на чемпионате мира в финском Лахти, завоевав пять медалей, две из которых — высшего достоинства.
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