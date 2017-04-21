Лыжник Устюгов призван на службу в Росгвардию

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«Сейчас Устюгов проходит службу в Росгвардии», — сказала Вяльбе.

Устюгов в минувшем сезоне одержал убедительную победу на престижной многодневке «Тур де Ски», установив рекорд по числу выигранных подряд этапов турнира среди мужчин (5), а затем удачно выступил на чемпионате мира в финском Лахти, завоевав пять медалей, две из которых — высшего достоинства.