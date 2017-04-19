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19 апреля 2017, 19:15 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

ФЛГР планирует провести чемпионат России-2018 по лыжным гонкам в Сыктывкаре

МОСКВА, 19 апр — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Чемпионат России по лыжным гонкам 2018 года планируется провести в Сыктывкаре (Республика Коми), заявила агентству «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит после окончания Кубка мира и завершает сезон для российских лыжников. В 2017 году турнир прошел в Ханты-Мансийске.

«Планируем провести чемпионат России 2018 года в Сыктывкаре. Как обычно, через неделю после окончания последнего этапа Кубка мира», — заявила Вяльбе.
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