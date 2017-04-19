ФЛГР планирует провести чемпионат России-2018 по лыжным гонкам в Сыктывкаре

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит после окончания Кубка мира и завершает сезон для российских лыжников. В 2017 году турнир прошел в Ханты-Мансийске.

«Планируем провести чемпионат России 2018 года в Сыктывкаре. Как обычно, через неделю после окончания последнего этапа Кубка мира», — заявила Вяльбе.