Тренерский совет признал работу сборной России по ски-кроссу удовлетворительной

В течение сезона-2016/17 на этапах Кубка мира принимали участие десять российских спортсменов. Кроме того, на домашнем этапе Кубка мира в Миассе приняли участие Майя Аверьянова, Екатерина Мальцева, Кирилл Меренков и Максим Вихров. Лучший результат среди россиян в этом сезоне показал Игорь Омелин, который стал третьим на этапе Кубка мира в Идре (Швеция).

В рамках завоевания лицензий на право выступления на Олимпийских играх-2018 в Корее (для получения лицензии было необходимо войти в топ-32) спортсмены сборной России заняли следующие места: Игорь Омелин — 23-й, Сергей Ридзик — 28-й, Семен Денщиков — 29-й, Егор Коротков — 46-й, Анастасия Чирцова — 14-я, Виктория Завадовская — 25-я.

Кроме того, на тренерском совете, который прошел в среду в Миассе, председатель совета Константин Киреев предложил для формирования команды Кубка Европы использовать средства регионов в связи с тем, что у ФФР нет возможности финансировать поездки спортсменов на этапы Кубка Европы.