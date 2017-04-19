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19 апреля 2017, 18:34 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Тренерский совет признал работу сборной России по ски-кроссу удовлетворительной

МОСКВА, 19 апр — Р-Спорт. Решением тренерского совета работа сборной команды России по ски-кроссу была признана удовлетворительной, сообщается на сайте Федерации фристайла России (ФФР).

В течение сезона-2016/17 на этапах Кубка мира принимали участие десять российских спортсменов. Кроме того, на домашнем этапе Кубка мира в Миассе приняли участие Майя Аверьянова, Екатерина Мальцева, Кирилл Меренков и Максим Вихров. Лучший результат среди россиян в этом сезоне показал Игорь Омелин, который стал третьим на этапе Кубка мира в Идре (Швеция).

В рамках завоевания лицензий на право выступления на Олимпийских играх-2018 в Корее (для получения лицензии было необходимо войти в топ-32) спортсмены сборной России заняли следующие места: Игорь Омелин — 23-й, Сергей Ридзик — 28-й, Семен Денщиков — 29-й, Егор Коротков — 46-й, Анастасия Чирцова — 14-я, Виктория Завадовская — 25-я.

Кроме того, на тренерском совете, который прошел в среду в Миассе, председатель совета Константин Киреев предложил для формирования команды Кубка Европы использовать средства регионов в связи с тем, что у ФФР нет возможности финансировать поездки спортсменов на этапы Кубка Европы.
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Тренеры Крамер, Перевозчиков, Акимов и Каминский продолжат работу с лыжниками РФ

МОСКВА, 19 апр — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Тренерский совет Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) рекомендовал оставить на своих постах тренеров сборной России Маркуса Крамера, Олега Перевозчикова, Данила Акимова и Юрия Каминского, работавших с командой в прошлом сезоне.
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