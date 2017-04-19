Тренеры Крамер, Перевозчиков, Акимов и Каминский продолжат работу с лыжниками РФ

Тренерский совет ФЛГР проходит в среду в Москве.

«Все тренеры продолжают работать в составе сборной. Сергей Турышев будет “играющим” тренером в группе Маркуса Крамера», — заявила президент ФЛГР Елена Вяльбе на заседании тренерского совета.

Было принято решение, что Турышев будет работать с женской частью группы Крамера и при этом будет иметь возможность выступать на этапах Кубка мира.