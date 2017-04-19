Тренеры Крамер, Перевозчиков, Акимов и Каминский продолжат работу с лыжниками РФ
МОСКВА, 19 апр —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Тренерский совет Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) рекомендовал оставить на своих постах тренеров сборной России Маркуса Крамера, Олега Перевозчикова, Данила Акимова и Юрия Каминского, работавших с командой в прошлом сезоне.
Тренерский совет ФЛГР проходит в среду в Москве.
«Все тренеры продолжают работать в составе сборной. Сергей Турышев будет “играющим” тренером в группе Маркуса Крамера», — заявила президент ФЛГР Елена Вяльбе на заседании тренерского совета.
Было принято решение, что Турышев будет работать с женской частью группы Крамера и при этом будет иметь возможность выступать на этапах Кубка мира.
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