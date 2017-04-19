Десять лыжников сборной России рекомендованы в группу Маркуса Крамера

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Тренерский совет Федерации лыжных гонок России проходит в среду в Москве. В сезоне-2017/18 в составе группы Крамера будут тренироваться Евгений Белов, Легков, Александр Панжинский, Петухов, Петр Седов, Устюгов, Юлия Белорукова, Наталья Матвеева, Анастасия Седова и Юлия Чекалева.

«Понимаю, что все воодушевлены успехами лыжников из группы Крамера. Но не стоит забывать, что год — олимпийский, а состав — смешанный. Давайте не усложнять Маркусу работу количеством спортсменов. По Чекалевой есть огромные вопросы, но даем ей огромный карт-бланш», — заявила президент ФЛГР Елена Вяльбе на заседании тренерского совета.

Также было принято решение, что Сергей Турышев будет выступать в роли «играющего тренера» и работать с женской частью группы. При этом лыжник будет иметь возможность выступать на этапах Кубка мира.