Десять лыжников сборной России рекомендованы в группу Маркуса Крамера
МОСКВА, 19 апр —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Десять лыжников, включая Сергея Устюгова и Александра Легкова, рекомендованы тренерским советом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) на включение в тренировочную группу Маркуса Крамера на следующий сезон, также в группу включен Алексей Петухов.
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Тренерский совет Федерации лыжных гонок России проходит в среду в Москве. В сезоне-2017/18 в составе группы Крамера будут тренироваться Евгений Белов, Легков, Александр Панжинский, Петухов, Петр Седов, Устюгов, Юлия Белорукова, Наталья Матвеева, Анастасия Седова и Юлия Чекалева.
«Понимаю, что все воодушевлены успехами лыжников из группы Крамера. Но не стоит забывать, что год — олимпийский, а состав — смешанный. Давайте не усложнять Маркусу работу количеством спортсменов. По Чекалевой есть огромные вопросы, но даем ей огромный карт-бланш», — заявила президент ФЛГР Елена Вяльбе на заседании тренерского совета.
Также было принято решение, что Сергей Турышев будет выступать в роли «играющего тренера» и работать с женской частью группы. При этом лыжник будет иметь возможность выступать на этапах Кубка мира.
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