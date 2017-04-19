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19 апреля 2017, 15:54 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Десять лыжников сборной России рекомендованы в группу Маркуса Крамера

МОСКВА, 19 апр — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Десять лыжников, включая Сергея Устюгова и Александра Легкова, рекомендованы тренерским советом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) на включение в тренировочную группу Маркуса Крамера на следующий сезон, также в группу включен Алексей Петухов.

<em>МОСКВА 19 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Сергей <span class=error>Смышляев</span>.</em> Десять лыжников включая Сергея <span class=error>Устюгова</span> и Александра <span class=error>Легкова</span> рекомендованы тренерским советом Федерации лыжных гонок России (<span class=error>ФЛГР</span>) на включение в тренировочную группу <span class=error>Маркуса</span> <span class=error>Крамера</span> на следующий сезон также в группу включен Алексей Петухов. Увеличить
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Тренерский совет Федерации лыжных гонок России проходит в среду в Москве. В сезоне-2017/18 в составе группы Крамера будут тренироваться Евгений Белов, Легков, Александр Панжинский, Петухов, Петр Седов, Устюгов, Юлия Белорукова, Наталья Матвеева, Анастасия Седова и Юлия Чекалева.

«Понимаю, что все воодушевлены успехами лыжников из группы Крамера. Но не стоит забывать, что год — олимпийский, а состав — смешанный. Давайте не усложнять Маркусу работу количеством спортсменов. По Чекалевой есть огромные вопросы, но даем ей огромный карт-бланш», — заявила президент ФЛГР Елена Вяльбе на заседании тренерского совета.

Также было принято решение, что Сергей Турышев будет выступать в роли «играющего тренера» и работать с женской частью группы. При этом лыжник будет иметь возможность выступать на этапах Кубка мира.
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Тренеры Крамер, Перевозчиков, Акимов и Каминский продолжат работу с лыжниками РФ

МОСКВА, 19 апр — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Тренерский совет Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) рекомендовал оставить на своих постах тренеров сборной России Маркуса Крамера, Олега Перевозчикова, Данила Акимова и Юрия Каминского, работавших с командой в прошлом сезоне.
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