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19 апреля 2017, 15:54 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Лыжники Крюков и Ретивых будут тренироваться совместно с молодежной сборной России

МОСКВА, 19 апр — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российские лыжники Никита Крюков и Глеб Ретивых продолжат тренироваться под руководством Юрия Каминского, но со следующего сезона будут проводить сборы совместно с молодежной сборной.

Тренерский совет Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) рекомендовал списки национальной сборной на заседании, которое проходит в среду в Москве.

«Крюков и Ретивых под руководством Юрия Михайловича Каминского будут проводить сборы совместно с молодежной командой. Единственное, что где-то два сбора они проведут самостоятельно», — заявила Вяльбе на заседании тренерского совета.
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МОСКВА, 19 апр — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Тренерский совет Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) рекомендовал оставить на своих постах тренеров сборной России Маркуса Крамера, Олега Перевозчикова, Данила Акимова и Юрия Каминского, работавших с командой в прошлом сезоне.
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