Лыжники Крюков и Ретивых будут тренироваться совместно с молодежной сборной России
МОСКВА, 19 апр —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российские лыжники Никита Крюков и Глеб Ретивых продолжат тренироваться под руководством Юрия Каминского, но со следующего сезона будут проводить сборы совместно с молодежной сборной.
Тренерский совет Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) рекомендовал списки национальной сборной на заседании, которое проходит в среду в Москве.
«Крюков и Ретивых под руководством Юрия Михайловича Каминского будут проводить сборы совместно с молодежной командой. Единственное, что
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