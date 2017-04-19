Лыжники Крюков и Ретивых будут тренироваться совместно с молодежной сборной России

Тренерский совет Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) рекомендовал списки национальной сборной на заседании, которое проходит в среду в Москве.

«Крюков и Ретивых под руководством Юрия Михайловича Каминского будут проводить сборы совместно с молодежной командой. Единственное, что где-то два сбора они проведут самостоятельно», — заявила Вяльбе на заседании тренерского совета.