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19 апреля 2017, 15:53 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Лыжники Бессмертных и Вылегжанин рекомендованы в группу Перевозчикова на сезон-17/18

МОСКВА, 19 апр — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Тренерский совет Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) рекомендовал включить восемь человек на подготовку в дистанционную группу под руководством Олега Перевозчикова, в состав женской сборной будут включены девять лыжниц.

Тренерский совет ФЛГР проходит в среду в Москве.

В состав дистанционной группы рекомендованы Александр Бессмертных, Максим Вылегжанин, Илья Семиков, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Иван Якимушкин, Дмитрий Япаров и Алексей Виценко.

В состав женской команды под руководством Данила Акимова рекомендованы Анастасия Доценко, Алиса Жамбалова, Полина Кальсина, Яна Кирпиченко, Елена Соболева и Ольга Царева. Мария Гущина, Евгения Шаповалова и Анна Нечаевская будут находиться на самоподготовке.

В молодежный состав под руководством Юрия Бородавко вошли Александр Большунов, Владислав Вечканов, Егор Казаринов, Иван Кириллов, Дмитрий Ростовцев, Андрей Собакарев, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина и Наталья Непряева.
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Тренеры Крамер, Перевозчиков, Акимов и Каминский продолжат работу с лыжниками РФ

МОСКВА, 19 апр — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Тренерский совет Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) рекомендовал оставить на своих постах тренеров сборной России Маркуса Крамера, Олега Перевозчикова, Данила Акимова и Юрия Каминского, работавших с командой в прошлом сезоне.
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