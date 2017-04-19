Лыжники Бессмертных и Вылегжанин рекомендованы в группу Перевозчикова на сезон-17/18

Тренерский совет ФЛГР проходит в среду в Москве.

В состав дистанционной группы рекомендованы Александр Бессмертных, Максим Вылегжанин, Илья Семиков, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Иван Якимушкин, Дмитрий Япаров и Алексей Виценко.

В состав женской команды под руководством Данила Акимова рекомендованы Анастасия Доценко, Алиса Жамбалова, Полина Кальсина, Яна Кирпиченко, Елена Соболева и Ольга Царева. Мария Гущина, Евгения Шаповалова и Анна Нечаевская будут находиться на самоподготовке.

В молодежный состав под руководством Юрия Бородавко вошли Александр Большунов, Владислав Вечканов, Егор Казаринов, Иван Кириллов, Дмитрий Ростовцев, Андрей Собакарев, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина и Наталья Непряева.