Бьорген, Нортуг, Сундбю, Меркушина примут участие в марафоне «Скарвереннет»
22 апреля в Норвегии пройдёт лыжный марафон «Скарвереннет».
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Также участие в соревнованиях примут биатлонисты: Фанни Хорн Биркеланд, Сюннёве Сулемдаль, Кайя Вейен Николайсен, Хильде Фенне, Ингрид Ланмарк Тандревольд, Лене Берг Одлансвик, Марен Вангенстеен, Анастасия Меркушина (Украина), Ветле Шоста Кристиансен, Ларс Хельге Биркеланд.
Всего на старт выйдут около 12 200 человек.
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